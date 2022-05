Graciela Alfano mandó al frente a Yanina Latorre: "Ella misma lo hace"

La histórica actriz argentina se cansó del hostigamiento a La China Suárez y destrozó a Yanina Latorre, Ángel de Brito y todo LAM.

Graciela Alfano se metió en la pelea entre Ángel de Brito, Yanina Latorre y La China Suárez y no dudó en salir en defensa de la actriz. Además, aprovechó la ocasión para arremeter contra la panelista de LAM, a quien acusó de hacer lo mismo que critica.

Tras las fuertes publicaciones de la actriz en su cuenta de Instagram, que luego acompañó con un hilo de Twitter contra De Brito y Latorre, Graciela Alfano se volcó a la red social para emitir su opinión sobre el tema y fue picante.

"¿Existe un juego nuevo que se llama 'Pegarle a la China'? Veo que lo están practicando muchos. No tiene reglas ni códigos. Cualquier burro puede jugarlo", comenzó la mediática en su cuenta de Twitter, siguiendo la línea de la ex Casi Ángeles de apuntar contra la prensa.

Luego de los dichos de Yanina Latorre, Graciela criticó a las personas que juzgaron a la actriz. “¿Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida? Y no me vengan los ‘fiscales de las camas y las vidas ajenas’ con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren”, disparó.

"No podemos tolerar que una mujer por elegir cómo vivir su vida sea sometida al juicio público como si fuera una criminal, insultada hasta el hartazgo, avergonzarla como mujer y como madre, estudiar sus reacciones como un animal en un laboratorio, acosarla. Basta", señaló Alfano, arrobando a La China Suárez en su comentario.

Incluso, disparó contra los usuarios que cuestionan el accionar de la actriz. “En un research tuitero descubrí algo muy interesante: Los que la critican por el número de relaciones son esperpentos que si tuvieran la cara de la China, no dejarían títere con cabeza. Los perdonamos, con esas caras deben ser vírgenes”, cerró, muy polémica.

Sin embargo, después, Alfano respondió distintos comentarios de sus seguidores. A raíz de un usuario de la red social que cuestionó a Yanina, ella sumó: "Lo peor es que lo que critica, ella misma lo hace. ¿No sabe acaso que involucrar a esos niños en sus críticas a la mamá es dañarlos? Yo conozco a Magnolia y Amancio, dos niños adorables. Los niños van a colegios, hay crueldad y bullying y no tienen herramientas para defenderse".

"Me pregunto si no habrá 'alguien' detrás de tanto encarnizamiento", sumó Alfano.

La China Suárez y Rusherking ya no esconden su romance

"La China" Suárez y Rusherking están juntos y cada vez hay más pruebas de eso. La primera imagen que se conoció de ellos en público fue la del video que se viralizó en la fiesta del after de la entrega de premios Martín Fierro. Sin embargo, en esta oportunidad tuvieron un ida y vuelta en las redes que hizo reaccionar a los seguidores del cantante.

Rusherking utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar que hoy lanzaría su nueva canción y una de las primeras personas en comentar la publicación fue nada más ni nada menos que "La China" Suárez. La actriz escribió: "Mi fav". Junto a un emoji de diamante. Por su parte, el cantante le respondió con sutileza: "Gracias chinita". Junto a un emoji con dos corazones. Sin quedarse atrás, la artista contestó con un emoji de dos manos formando un corazón.