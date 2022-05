Durísimo descargo de La China Suárez contra Yanina Latorre y LAM: "No puedo creer"

La artista compartió videos en las redes explicando cómo se siente con el acoso mediáticos que sufrió luego del Wandagate.

"La China" Suárez fue víctima del ataque misógino de algunos medios en medio del escándalo del Wandagate. Es de público conocimiento que la artista pidió en más de una oportunidad que paren con el hostigamiento hacia su persona. Pero en esta oportunidad hizo un descargo en sus redes con respecto a cómo se sintió tratada por LAM en el último tiempo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, "La China" Suárez expresó: "Hola, buenas, hoy no vengo a decirles ninguna receta, ni nada. Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron bastantes amigos, que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no desde un lugar de víctima, porque obviamente que yo me he equivocado y me equivoco, como todo el mundo. Pero hablo de una persecusión y creo que nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, porque me pone nerviosa".

La publicación de la China Suárez.

"La China" Suárez continuó: "Encontré este hilo que describe perfectamente en ensañamiento y la persecución y lo voy a compartir. Es difícil para mí, es difícil verlo porque obviamente aunque a veces diga que las cosas no me afectan o tenga una coraza muy grande, porque no me queda otra, es feo, es doloroso. También me siento avergonzada muchas veces, me siento triste y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para hablar de eso".

Con respecto a cómo se siente actualmente, "La China" Suárez manifestó: "Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, estoy en un muy buen momento. Estoy bien, creo que pasó lo peor. También pude rodearme de buenos abogados, un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo y siempre voy a estar muy agradecida. Me presentó un abogado que es muy humano, que me ayudó mucho, estamos avanzando, ojalá que esto funcione y que nadie más pase por esto".

"La China" Suárez le agradeció a los seguidores por el apoyo incondicional

Evidentemente sorprendida con el trabajo de edición que tiene el hilo de Twitter con todos los momentos de LAM, "La China" Suárez manifestó: "No puedo creer el trabajo que se tomaron. Creo que es el mejor regalo que me pudieron haber hecho, porque está todo ahí ordenadito y está todo muy claro. Es difícil de explicarle a alguien que no sabe".

Para terminar, "La China" Suárez se dirigió directamente a los seguidores que la apoyan de manera incondicional: "Bueno aparte de todo lo malo quería agradecerles, porque les juro que nunca me había sentido tan querida como ahora, con sus mensajes y todo. Creo que hasta el que no me banca decía 'che chicos, a la China no la soporto pero basta, es mucho'".