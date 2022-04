Graciela Alfano desarmó la polémica estafa de Wanda Nara: "Cosa dura"

Graciela Alfano destrozó la línea de maquillaje de Wanda Nara con una reflexión ácida sobre los productos que ofrece la empresaria.

Fuera de Socios del Espectáculo (El Trece) Graciela Alfano visitó LAM (América TV) y defenestró la línea de maquillaje de Wanda Nara, la mediática empresaria y esposa del futbolista Mauro Icardi. "No se los des ni a tus nietas", advirtió la exvedette, con un comentario ácido sobre los cosméticos.

Tras repasar el escándalo que desató el Wanda Gate, Ángel de Brito le consultó a Alfano si había recibido productos de la línea de maquillajes de Wanda Nara. Contundente, Alfano aprovechó para destrozar el emprendimiento: “No son buenos. Unas amigas, con las que como una vez por semana bromeaban y se fueron a comprar unos rouges”.

“Jodían y decían, no se los des ni a tus nietas para jugar porque eran como una cosa dura cuando te lo ponés”, agregó Graciela, en una reflexión ácida. Sobre este comentario, la panelista Estefanía Berardi sostuvo: “Yo lo dije eso mismo y Wanda se enojó”. Sin dudarlo, Graciela Alfano se distanció de la posición de Berardi y le aconsejó: "Que se enoje, qué te importa. Si se enojan los famosos o tus colegas… ¡qué lastima! ¿No es show business esto? Peor es que no hablen de vos”.

El palazo de Graciela Alfano contra Adrián Suar y El Trece: "Me impusieron"

En diálogo con De Brito en el estudio de América, la expanelista de Socios del espectáculo fue lapidaria y recordó: "Yo fui contratada por Adrián Suar. A mí me impusieron en el canal". En la misma línea, explicó que ella quedó en el panel "casi de lástima" y señaló que "Socios tiene una marca de nacimiento jodida".

Incluso, "Grace" rememoró que "en el primer programa, Pallares tuvo un incidente con Jorge Rial y Adrián se puso mal porque fue una cosa fuerte". "Entonces, yo me puse empática y traté de entenderlo", reconoció la invitada.

Además, Graciela Alfano expresó: "Entiendo que soy una mina que habla de sexo, de mis relaciones y tengo una postura. Primero pensé que se ponía mal por esto e intenté bajar los decibeles. Pero después me di cuenta de que era todo el tiempo, cada vez que yo hablaba él se ponía mal".

"Yo me fui porque no aportaba nada y al conductor lo ponía de mal humor. ¿Cuál es el sentido?", insistió la modelo acerca de su adiós a Socios por El Trece. Para colmo, fue aún más lapidaria sobre su breve participación en dicho envío: "Yo no necesito nada del programa. Para hacer sufrir, mejor me voy... Los conductores no me saludaban, no había contacto ocular".