González Oro reveló lo que todos imaginaban de Maxi López: "Enorme"

El conductor lanzó un polémico comentario que no pasó desapercibido por su equipo de panelistas y fue desaprobado.

Oscar "El Negro" González Oro volvió a quedar envuelto en una polémica luego de desafortunados comentarios sobre el cuerpo de Maxi López, exfutbolista y otrora pareja de Wanda Nara, y fue desaprobado por sus compañeros de equipo. "Está enorme", sentenció el conductor ante la mirada de desagrado del resto del panel.

El entredicho se produjo en los primeros minutos de Nosotros a la Mañana (El Trece) cuando "El Negro" procedió a mencionar su encuentro con el ex de Wanda Nara y arrojó un controvertido juicio de valor por su aspecto corporal: "El sábado al mediodía comiendo en un restaurante de Recoleta. Está enorme". Tras las palabras de González Oro, Germán "Pampa" Mónaco salió a apoyar a Maxi López con un amable comentario, en busca de subsanar las palabras del conductor: "¿Está grandote? Pero igual mide 1.90 metros".

Sin entender el salvavidas que le fue arrojado, "El Negro" volvió a insistir con su calificación y lanzó: "Pero está enorme. ¡Está gordo!". Esto motivo a que Josefina Pouso, una de sus panelistas, saliese a cruzarlo con una aclaración que intentó bajar el tono a las palabras hirientes: "Ya está relajado. Tantos años de una exigencia tan grande física que ahora está relajado, tomando unos vinos, comiendo".

Tratando de llevar el tema por otro lado, el periodista Juan Etchegoyen reveló que Maxi López había dejado de seguir a Wanda Nara en Instagram abriendo el debate a sus compañeros, quienes opinaron sobre cuál habría sido la actitud de la conductora de MasterChef (Telefe) al enterarse de ello. Por el momento, "El Negro" no pidió disculpas por sus comentarios sobre el exfutbolista y en las redes sociales fueron muchos los usuarios que remarcaron su actitud al aire como repudiable.

El Negro González Oro encaró a un notero por una pregunta picante: "No te hagas el boludo"

Todo empezó cuando el cronista elogió la labor del conductor en el programa y le preguntó cómo andaba de salud, a lo que "El Negro" respondió: "De salud muy bien, con mucha energía". De forma rápida, el periodista aprovechó el momento y lo encaró: "¿Y en el amor?".

En ese momento, "El Negro" González Oro disparó corto y preciso y terminó por arrinconar al movilero, que terminó confundido con la reacción de la figura: "Mal. Hace años que no estoy en pareja. Mi última pareja fue tu amigo, no te hagas el boludo". "¿Nadie en Uruguay?", insistió el cronista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en busca de un nombre de un supuesto vínculo.

"No, para nada. Son amigos, dejame tener amigos", arremetió el conductor radial, en tono de reproche y aclarando que no se encuentra en pareja romántica en este momento. "¿Te gustaría?", le consultó el periodista, jugando una última carta y logrando que "El Negro" remate con un: "No. Estoy bien solo".