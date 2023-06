Gladys Florimonte y una revelación inesperada sobre Flor de la V: "Siempre"

La famosa panelista estalló contra la conductora y reveló cómo es la realidad una vez que se apagan las cámaras.

Gladys Florimonte reapareció en televisión y cargó contra Flor de la V con una fuerte declaración. La famosa panelista, que trabajó durante varios años junto a la conductora y enfrentó rumores de mala relación, rompió el silencio y contó cómo es el vínculo que las une.

Invitada a Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Florimonte contó todos los detalles sobre su vínculo con la conductora de Intrusos y le hizo una fuerte acusación en vivo. "Yo a Florencia la adoro, somos re amigas. Trabajamos juntas, las dos somos explosivas. Nos llevamos muy bien en el laburo", reveló la periodista sobre el tiempo que compartieron en La Pelu. Sin embargo, remató que en el ámbito personal ese vínculo no sigue el mismo rumbo.

Tras la consulta sobre cómo se llevan fuera de trabajo, Gladys fue contundente: "En la vida personal, ella se desconecta y te desconoce". Luego sumó: "Y... yo ponele le pongo: 'Che, feliz cumpleaños'. Y recién al mes, mes y medio me respondía: '¿Qué hacés, Florimonte?'. Pero nada, cuando nos encontramos está todo bien".

Sin embargo, más allá de este reclamo, Florimonte aseguró que Florencia es muy buena compañera y que no tiene nada que criticarle. "De Florencia se pueden decir muchas cosas pero conmigo siempre fue generosa y me buscó para laburar. Siempre me dio lugar y me dejaba lucir. Siempre".

La Mole Moli dijo lo que piensa en la cara de Flor de la V: "Las cosas como son"

Flor de la V y Fabio "La Mole" Moli protagonizaron un tenso cruce al aire de Intrusos, en donde el exboxeador dijo todo lo que piensa en la cara de la conductora del ciclo de espectáculos. "Las cosas como son", expresó el cordobés, contando su visión de los hechos sobre un suceso en particular.

La Cámara 12ª del Crimen de Córdoba sentenciò a La Mole Moli con dos años y dos meses de pena por el delito de coacción, luego de la denuncia por iolencia de género realizada por su expareja Marta Cristina “La Negra” Galeano. En este sentido, el cordobés fue entrevistado por Flor de la V y allí tuvieron un picante cruce.

Tras desmentir a su ex por la denuncia que hizo en su contra, La Mole Moli también se refirió a su hija mayor. Aseguró que no es "legítima", y de hecho en los últimos días se conoció el resultado del ADN que afirma que "La Gringa" (NdeR: apodo de la hija en cuestión) es descendiente de "La Negra" con una pareja anterior. A raíz de esto, comenzó el cruce con Flor de la V.

“El viernes a las 17:00 la chica mía más grande me llama a la casa de ella. Yo voy y cuando entro, la veo al costado de la mesa llorando y con el sobre. Y le digo: ‘No sos mi hija’. Y ella me dice que no pero que tenía una gotita de esperanza. Y le digo: ‘Pero sigo siendo tu padre hasta este entonces’. Ahí se acabó el tema. Y La Negra (NdeR: su expareja) dijo que yo le había pagado al laboratorio. Entonces, por eso no quiero estar con esta disputa. Yo me quedo con mi historia y es la historia de la verdad. Esta es mi historia de la verdad”, lanzó La Mole Moli.