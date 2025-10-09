Giro inesperado entre Wanda Nara y Maxi López: "Le prometí"

La insólita apuesta de Wanda Nara con Maxi López.

Este lunes a las 22:00, luego de un final de La Voz Argentina que promete un cóctel de emociones, llegará el tan ansiado estreno de MasterChef Celebrity. Luego de tres años desde que Sofía Pachano conquistó la última edición, una que se denominó "La Revancha" al juntar a exparticipantes de la tríada de temporadas anteriores, el formato volverá a la pantalla de Telefé y se erige como la gran apuesta de la señal para el prime time.

No será Santiago del Moro su conductor, algo que marcará una diferencia respecto de sus predecesoras. Quien llevará adelante el programa será Wanda Nara, quien ya supo ocupar ese rol en las ediciones convencionales del certamen. Esto ha generado una suerte de morbo en varias personas, teniendo en cuenta que Maxi López, su exmarido y padre de Valentino; Constantino y Benedicto, estará presente como un cocinero más.

Maxi López y Wanda Nara, juntos en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La insólita apuesta entre Wanda Nara y Maxi López

La reconocida figura mediática fue consultada respecto a ello en un ida y vuelta con sus seguidores, más específicamente sobre qué le daría a su ex si este se coronaba campeón. Lejos de esquivarle a la duda, la respondió y dejó entrever que, de hecho, hay un pacto entre ambos por si ese panorama ocurre.

"Le prometí que le devolvía la casa", lanzó la blonda, en alusión a la famosa mansión de Santa Bárbara, que en un pasado suscito largas y duras batallas judiciales. "¿Sabés cómo le está metiendo ahora? Está estudiando hasta altas horas de la noche", añadió dejando en claro que la relación entre ambos está en buenos términos.

Además de Maxi López, en el programa habrá otras grandes figuras que competirán por el trofeo: Agustín "Cachete" Sierra, Alex Pelao, Andy Chango, el "Turco" Husaín, el "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge "Roña" Castro, Julia Calvo, La Joaqui, el "Chino" Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, "Pablito" Lescano, "La Reini" Gonet, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.