Ginette Reynal sorprendió al hablar de su historia de amor con su primo hermano: "Es maravilloso"

La actriz contó cuán fuerte fue su vínculo con su familiar. Ginette Reynal aseguró que las relaciones amorosas con personas de la familia tiene un condimento extra.

Ginette Reynal sorprendió al revelar que tuvo una historia de amor de tres años con un primo hermano. La actriz y modelo defendió las relaciones entre personas pertenecientes a la misma familia y aseguró que se da una conexión más fuerte.

"Estuve 3 años de novia con un primo hermano mío. Amor, amor, enamorados y creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida", comenzó su relato la artista en el programa de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar y reveló que ella es siete años mayor que su expareja, a quien tuvo en brazos cuando era un recién nacido.

Reynal contó que su primo es una persona muy inteligente y que no hay parecidos físicos entre ellos, a pesar de ser hijos de dos hermanas. "Cuando murió mi marido estaba hecha pedazos y terminé parando en la casa de mi tía, y él vive en ese mismo campo y me dio su habitación, estuvo muy presente y ahí comenzó. Todas mis primas me bancaron. Nos separamos por circunstancias que no vienen al caso", continuó la actriz.

"Hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís, te das cuenta por qué se llama incesto. No es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro porque sino estarían todos los primos con sus primos. Sentís algo familiar, los mismos códigos, sobre todo cuando son primos de parte de madre”, concluyó Reynal ante las miradas atónitas de Kusnetzoff y los demás invitados al programa.

