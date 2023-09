Georgina Barbarossa se sacó y retó a una panelista en Telefe por un insólito motivo: "Estoy hablando"

La conductora de TV se sacó en vivo y retó a una panelista. Georgina Barbarossa protagonizó un tenso momento en Telefe.

Georgina Barbarossa es una actriz y conductora de televisión que comenzó su carrera en los 90 y en los últimos años volvió a la pantalla chica después de un tiempo alejada. La figura salió subcampeona en el reality show Masterchef Celebrity Argentina y esa popularidad fue el puntapié para que Telefe la escogiera como presentadora de su nuevo magazine matutino: A la Barbarossa. Georgina ha sido noticia por algunos encontronazos con miembros de su equipo y hace horas volvió a vivir un momento de ese estilo al aire.

La actriz de tiras como Dulce Amor y Viudas e Hijos del Rock And Roll estaba haciendo un anuncio publicitario cuando una de las panelitas del ciclo hizo una acotación y no pudo evitar soltar un grito para callarla. El producto que Georgina promocionaba se trataba de un servicio de mensajería, por lo que estaba acompañado por un trabajor de Correo Argentino mientras hacía el anuncio.

"Estoy hablando, mierd.. Miércoles", soltó con contundencia Barbarossa en medio del PNT (Publicidad No Tradicional) ante un comentario ininteligible por parte de una panelista a quien las cámaras no poncharon pero se pudo entender que se trataba de Pía Shaw por la dirección a la que miró Georgina. A pesar de ese momento, segundo más tarde la conductora y todos los panelistas soltaron una carcajada y así dejaron en claro que todos se tomaron el reto con humor y que todo se dio dentro de los cógidos de buena onda del programa.

Una figura de A la Barbarossa se va del programa

Noe Antonelli habló sobre su salida de A la Barbarossa en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas y explicó los motivos de su decisión. "¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito, tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme. Me da un poco de pena porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo, voy y vuelvo porque esto es por un tiempito", comentó la periodista. Y sumó: "Georgina a la mañana, Sergio Goycochea a la tarde y ahora me sumé al programa de los lunes a la noche en Telefe. Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta. Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar".

Antonelli fue parte de Flor de Equipo, el magazine matutino de Telefe que salía al aire antes de A la Barbarossa, y también de este último ciclo desde su estreno; por ese motivo, su salida causó sorpresa en el público. "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito", concluyó su descargo la panelista y aseguró que no se arrepiente de haber tomado la decisión debido a que necesitaba tiempo de sus días sin carga laboral.