Georgina Barbarossa se sacó en pleno vivo con la producción de Telefe: "Poné bien"

La conductora de televisión se enojó por un error de la producción en su programa de Telefe. Georgina Barbarossa apuntó contra un asistente de su ciclo de TV.

Georgina Barbarossa protagonizó un momento de tensión en su programa matutino de actualidad en Telefe por un error de su producción. La exparticipante de Masterchef Celebrity Argentina iba a leer una publicidad no tradicional cuando un trabajador la retó desde atrás de cámara y ella expuso su malestar al respecto al aire.

La conductora de televisión lleva adelante el ciclo A la Barbarossa desde hace más de un año todas las mañanas por el canal de las pelotas. Se trata de un programa de actualidad, donde se tocan temas relacionados a espectáculos, policiales, con tintes de humor y entrevistas a artistas y personalidades del momento. La relación de confianza que la actriz de series como Dulce Amor y Viudas e Hijos del Rock and Roll ha formado en estos meses con sus compañeros de trabajo la habilitaron para pronunciarse en contra de ellos desde el humor al aire, tal como pasó en las últimas horas.

Georgina dialogaba con sus panelistas Nancy Pazos, Analía Franchín, Pía Shaw y Lío Pecoraro sobre los problemas de consorcio, cuando le ordenaron que leyera un PNT de una marca de jabón para lavar ropa. Cuando la artista agarró el producto para mostrarlo a la cámara, la persona que sostenía el cartel con el texto que ella debía leer detrás de cámara la corrigió y, a los pocos segundos, el productor se dio cuenta de que Barbarossa no había cometido ningún error, sino que él se había confundido.

"Jose está con problemas hoy, pobre. Está enamorado. Vino enfermo el otro día y le quedó... pobre. Estoy agarrando bien, Jose. Poneme bien el cartelito para que lo pueda leer mi amor. Ahí está", soltó Georgina a su productor de piso. Y, ante la no reacción del hombre, volvió a arremeter: "¡Jose, poné bien!".

Georgina Barbarossa, sobre la conducción de La Peña de Morfi

Telefe eligió a Barbarossa como la conductora reemplazante de Jey Mammón, tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto al humorista que solo condujo la primera emisión de este temporada del ciclo fundado por Gerardo Rozín y luego fue suspendido, dado el escándalo que protagonizó. "Ya quedé fija y me divierto como loca en La Peña. Y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho. Eso me pasa, para mí es una fiesta. Respecto a los rumores de que La Peña no sigue…siempre termina en diciembre, y después retoma", pronunció la conductora de Telefe.