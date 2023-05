Georgina Barbarossa se cruzó feo con una entrevistada en vivo: "Dejanos hablar"

Georgina Barbarossa se cruzó al aire en A la Barbarossa con Nair, una compañera de Belén Maida, la estudiante de la UNA que lleva un mes desaparecida.

Georgina Barbarossa protagonizó un tenso momento en vivo en A la Barbarossa (Telefe) con una entrevistada. La joven, llamada Nair, fue convocada por la conductora para hablar sobre la desaparición de su amiga, Belén Maida, la estudiante de la Licenciatura en Folklore en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) que fue vista por última vez el pasado 9 de abril de 2023, en el barrio porteño de Almagro. Nair, compañera de Belén, hizo un comentario que no le gustó nada a Barbarossa, quien la frenó en seco en plena nota.

Todo comenzó cuando el panelista Paulo Kablan dijo unas palabras de introducción sobre Belén, destacando que la joven tendría problemas de adicciones. Nair, quien estaba desde el otro lado en una videollamada, aprovechó la situación para pedirles a los periodistas de todos los medios que dejaran de revictimizar a su amiga enfatizando información de ese tipo, como su consumo de sustancias o demás datos innecesarios de su vida íntima.

"Me parece súper importante que trabajemos el tema de la revictimización cuando damos datos. El tema del consumo es irrelevante con respecto a la búsqueda. El tema de si pedía o no pedía plata a la familia también es irrelevante y revictimiza a mi compañera", remarcó la joven. Y agregó: “Seguramente en el piso que ustedes están, muchas personas consumen y no por eso están desaparecidas”.

Inmediatamente, Barbarossa la interrumpió: “No, mi amor, no, no, no, pará. Esperá, Nair querida. No, mi amor”. "No, por favor. Necesito decir esto porque seguramente muchas personas también estén pidiendo plata a la familia y no por eso estén desaparecidas. Son datos irrelevantes que revictimizan”, remarcó Nair. Una vez más, la conductora la frenó.

"No, mi amor, escuchanos, tesoro. Hijita, dejanos hablar, tesoro. Al contrario, nosotros estamos tratando de ayudar en la búsqueda buscando la cantidad de pautas y de puntas que tenemos por distintos lados. Me parece una acusación muy fea la que estás haciendo, tesoro, realmente”, sumó Georgina, furiosa.

Ante esto, la amiga de Belén insistió con que la apertura del caso no fue apropiada. "No queremos que estos datos sean los que salen a la luz, simplemente que ella está desaparecida”, enfatizó la joven. “¿Sabés cuál es el tema, Nair? Te lo digo porque, lamentablemente, siempre tengo que poner el mismo ejemplo de tener un familiar que pasó por este tipo de adicción, y la realidad es que sí importa si tiene un tema de consumo”, opinó Analía Franchín.

Y sostuvo que, muchas veces, "la vulnerabilidad que tienen las personas que consumen hace que terminen en situación de calle, haciendo cualquier cosa para poder consumir", ya que se trata "de una persona que tiene una enfermedad, no de una persona que decidió salir a drogarse y, por eso, ‘tiene una mala vida’”. Sin embargo, Nair explicó que ni los periodistas ni la propia familia de Belén tienen el dato certero de que la joven tenía problemas de adicciones.

"Nadie dentro de este programa ni tampoco la familia tiene concreto que Belén tenga un problema de consumo, y nosotras no lo sabemos. ¡Por favor! Se desvía el foco de atención, que es que aparezca Belén más allá de cualquier antecedente que ustedes crean que ella puede llegar a tener”, cerró la entrevistada.

Estudiantes de la UNA se movilizarán en el Obelisco por la desaparición de Belén Maida

La Asamblea Permanente de la UNA organizó una movilización para pedir por la aparición con vida de Belén Maida. La concentración se realizará en el Obelisco, el próximo lunes 15 de mayo a las 17 horas, y convocará a todos los estudiantes de los diferentes departamentos de la universidad. Se adherirán estudiantes del Departamento de Folklore, del Centro de Estudiantes de Artes Drámaticas (CEADU), del Nuevo Centro de Estudiantes de Artes Audiovisuales (Nuevo CEAA), del Centro de Estudiantes de Movimiento (CEDAM) y del Centro de Estudiantes de Artes Visuales (CEAVI).