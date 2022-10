Gastón Trezeguet reveló qué tenía la bolsa blanca que Maradona llevó a Gran Hermano: "Todo el país pensó lo mismo"

El exconcursante de GH recordó su paso por el reality. Gastón Trezeguet dio a conocer qué había llevado Diego Maradona a la casa de Gran Hermano.

Gastón Trezeguet se refirió a la visita de Diego Maradona a la casa de Gran Hermano en 2001, edición de la que el productor de TV fue participante. El exhermanito recordó la llamativa bolsa blanca que el futbolista dejó caer al piso cuando entró y reveló qué contenía en su interior.

"Nosotros no podíamos creer porque claro no puede haber contacto con nadie, entonces salimos y nos dan la sorpresa de que el Diego estaba de espaldas", comenzó su descargo el exconcursante de GH en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Trezeguet fue parte de la primera edición del reality show en Argentina, por lo que no eran conscientes dentro de la casa de la masividad que el programa y sus propias vidas habían tomado en esos meses; por ese motivo, el ingreso de Maradona los descolocó completamente.

Gastón rememoró el momento en que una bolsa blanca cayó al pasto desde la mano de Diego y derribó uno de los mitos más comentados de esa visita. "Entra el Diego transpirado, se le cae algo blanco ¿vos que pensás? Todo el país pensó lo mismo", enunció el productor. Y aclaró: "Era sal que nos faltaba para el asado".

Gastón Trezeguet contra El Hotel de los Famosos

"El Hotel de los Famosos es GH en el 90%. ¿Qué puede haber sacado Gran Hermano de El Hotel? Nada. Es una versión muy diluida de GH. Creo que es todo lo contrario, que El Hotel de los Famosos lucra con el éxito de GH", respondió Trezeguet a supuestos dichos de Pampita que afirmaban que la nueva versión de Gran Hermano se habría inspirado en el reality de El Trece, en diálogo con La Nación. Y agregó: "Como no tenían los derechos del formato hicieron una versión más liviana. Por eso nunca me enganché con El hotel... porque me gusta GH de verdad, el fuerte, el real. No quiero un Gran Hermano rebajado con leche porque me gusta el café fuerte".

Trezeguet recordó sus días en la casa de Gran Hermano y aseguró haber sido feliz. "Me adapté enseguida y fue una experiencia muy linda. Me divertía jugando. Tenía 21 años y estuve tres meses y medio encerrado", relató y aclaró que él fue el jugador estratega de aquella primera temporada, en la que ese rol estaba mal visto por la gente. "No se entendía y pensaban que eras mala persona, pero es como jugar al truco y si cantás re truco no quiere decir que seas mal pibe", cerró.