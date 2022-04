Gastón Pauls se plantó con Germán Paoloski: "No mientan más"

Gastón Pauls se plantó ante Germán Paoloski en No es tan tarde con una polémica declaración.

Gastón Pauls sorprendió a Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe) en medio de una entrevista muy distendida pero en la que no dudó en plantarse a sostener sus convicciones poco científicas. "No mientan más", disparó el reconocido actor con una declaración que también le valió un fuerte repudio en redes.

Pese a que siempre cultivó un perfil bajo, Gastón Pauls suele dejar declaraciones controversiales en muchas de las entrevistas que brinda a los medios. Tal fue el caso en su visita a No es tan tarde, el programa que conduce Germán Paoloski en Telefe. La situación ocurrió en la divertida sección "Ratifica o rectifica".

"Yo no salí de la Tierra para ver si era redonda", fue la declaración que Paoloski le planteó a su invitado para que explicara si seguía manteniendo su postura terraplanista, que sostuvo en más de una ocasión. Si bien no respondió directamente, su réplica dejó en evidencia nuevamente lo que piensa: "Mirá el quilombo que se armó que hasta periodistas, de dudoso nivel intelectual, se rieron de eso. Yo lo que dije es 'qué lindo que es dudar en este mundo'".

"El video es un chiste. Le salió lo mejor que pudieron, pero vos ves el video hoy y decís 'no llegó nadie a la luna'", siguió el actor, recordando una vieja charla con Paoloski en la que la desconfiaba de la llegada del hombre a la luna. En ese sentido, siguió dando su parecer: "No mientan más, no llegó nadie, era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí".

"Llegaron en el 69 y en los últimos años, con todos los avances que hubo, ¿ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?", sumó Gastón Pauls ante la incredulidad de Paoloski. El conductor lo enfrentó remarcándole que Elon Musk estaba cerca de llegar a Marte con SpaceX, pero el actor siguió dudando.

"Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue, voy a decirlo", insistió Pauls, desconociendo los paneles reflectantes que instalaron en el satélite las distintas misiones que llegaron a la Luna para que los científicos puedan estudiar en mayor profundidad al astro. Luego de que Paoloski le remarcara que desde la estación espacial muestran a la Tierra redonda, el actor cerró: "El video de la llegada del hombre a la luna es un chiste".

Gastón Pauls habló de su recuperación de adicciones

Agustina Cherri estuvo en LAM y habló de cómo fue acompañar a Gastón Pauls durante su proceso de recuperación de las adicciones. La actriz recordó que su pareja estaba muy expuesto públicamente y que ella lo acompañó hasta que pudo superar ese difícil momento de su vida. La pareja tuvo dos hijos y ellos no solo que conocen la historia de su papá, que sino que también están al tanto del tratamiento que lleva a cabo.

Por su parte, Gastón Pauls estuvo en Nara Que Ver y también habló de este tema y reconoció: "Yo arranqué mi recuperación a fines del 2007 y con Agus nos separamos en el 2014. Estuvimos muchos años juntos. Creo que ella fue un pilar fundamental en mi recuperación. No hubiese sido posible mi recuperación sin Agus al lado".