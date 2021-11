Furioso reclamo de Darío Barassi a Adrián Suar en El Trece: "Nadie lo ve"

Darío Barassi protagonizó un momento sumamente picante en la pantalla de El Trece. Durante la emisión del programa del pasado miércoles, el conductor lanzó un fuere reclamo contra Adrián Suar en "100 argentinos dicen". Indudablemente, la crítica del reconocido periodista dio que hablar en la TV argentina. Pero, ¿por qué y cómo se produjo su enojo?

El conflicto comenzó a partir del comentario que hizo uno de los participantes del programa. "¿Me tengo que quedar acá?", preguntó un joven que había respondido bien una de las consignas. Inmediatamente después, Barassi puso una mala cara. Y el hombre volvió a indicar: "¿Me tengo que ir? Se me acercó Darío y me puso nervioso". Y el conductor explotó de furia contra Suar: "Buena, 'Chueco', el cambio de horario es buenísimo. ¡No nos ve nadie!".

"Nadie ve el programa. Ni las familias que vienen a jugar ven el programa. Es el acabose de un programa. El acabose...", agregó el sanjuanino, entre quejas. Incluso, y como si fuera poco, amenazó a Adrián Suar y la producción de El Trece: "Yo en diciembre termino, eh". Y le preguntó a los colaboradores: "¿Dónde está mi contrato? ¿Este es mi contrato? Dámelo. Dame ese contrato. ¿Dónde está mi contrato?".

Segundos después, una de las productoras le dio a Barassi unos auriculares para que se distraiga, aunque luego se dirigió a otro asistente y le manifestó: "¿Ese es mi contrato? Dámelo, Fede. Chueco, hasta acá llegué. Si van a traer familias que no saben jugar, yo hasta acá llegué". Y rompió un papel.

El vergonzoso accidente íntimo de Barassi en El Trece

Durante la emisión del pasado domingo 31 de octubre, Barassi recibió la visita de dos bandas musicales famosas: Bandana y Agapornis. En medio del programa, el conductor se dirigió a Lourdes, a quien le pidió que dejara de poner la pierna sobre el escritorio: "Hola, reina. Basta de subir el pie ahí. Basta, basta... yo tampoco llego hasta allá".

Inmediatamente después del reto, el propio presentador de El Trece intentó poner el pie en el mueble y el accidente íntimo fue inevitable... "No, no, chicos, pasó en serio", manifestó Barassi. "No es cierto", reaccionó entre risas una de las integrantes de Bandana. ¿Qué fue lo que le pasó? Se le rompió el pantalón en plena transmisión.

Pese a la complicación inesperada que le surgió, Barassi intentó ponerle un poco de humor al accidente y bromeó: "Es como que te entra un aire, eh". Y finalmente concluyó con una confesión muy particular: "Estaban muy calurosos mis genitales porque no los estoy usando, ja".

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y echó a una famosa conductora

En la franja de la tarde, El Trece venía teniendo dificultades con el rating de "El club de las divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, muy querida en el ambiente y que también tuvo experiencias en ShowMatch. El programa no venía midiendo nada bien. Y como consecuencia, Adrián Suar decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas. Luego de que se terminara el programa, la presentadora manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la conductora expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".