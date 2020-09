Mariano Iúdica y Horacio Cabak mantuvieron una fuerte discusión en la mesa de Polémica en el Bar al debatir sobre un polémico tweet del conductor de La jaula de la Moda.

La discusión se puso sobre la mesa en la emisión del martes luego de que Cabak hiciera un insólito descargo en sus redes sociales a raíz de una nueva extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (APSO). "¿Se dieron cuenta que hace seis meses estamos pidiendo permiso hasta para ir a cagar?", escribió el ex 1,2,3 Out en su cuenta de Twitter.

Claro que la afirmación no pasó desapercibida y Iúdica aprovechó su rol como conductor de Polémica en el Bar para salirle al cruce. En ese contexto, el presentador comparó la pandemia con una guerra. "Esto, lo más parecido a lo que está pasando es la palabra 'guerra'. En una guerra tenés que pedir permiso para salir", afirmó con signos de molestia.

"Hace 6 meses que pedimos permiso para todo", volvió a repetir Cabak. Aún más enojado, Iúdica gritó: "¡Y si no terminó todavía!".

En un tono elevado, Cabak respondió: "No solo no terminó, sino que esto va a durar. ¿Vamos a estar un año más pidiendo permiso para todo o nos acostumbramos a hacer un montón de cosas con cuidados?".

"Pero si no sucede, Horacio, si no hay responsabilidad hay que pedir los permisos", retrucó el conductor acompañado por Luciana Salazar. No obstante, Cabak siguió adelante con un insólita teoría: "Quiero que me plastifiquen un barbijo, quiero que les plastifiquen un barbijo en la boca para que no contagien. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acostumbrando mansamente a que cada vez hay que pedir un permiso nuevo y hay alguien decide en nombre de todos nosotros".

A los gritos, Iúdica demostró su indignación y cuestionó: "Horacio, si ya ni siquiera hacen la cadena ni nada, que cada uno haga sus cosas. Ya está jugado, es una cuestión personal. La realidad es que nosotros estamos acá, la realidad es la del país no la de acá".

Como era de esperar, el ultraopositor Gastón Recondo apoyó a Cabak e hizo insólitas comparaciones con otros países. "Aprendieron a convivir con el virus", resaltó el periodista deportivo, que el martes fue el hazmereír de Twitter por un error matemático.

De inmediato, Cabak puntualizó en un reclamo personal por no poder ver a sus padres y aseguró que la municipalidad se lo impide. En esa línea intentó justificar que él tiene un jardín grande con el que podría mantener las distancias y las recomendaciones preventivas que dan las autoridades sanitarias.

Aun más furioso, Iúdica ya no pudo contenerse y disparó: "¡Entonces que no haya policía!, si la gente no tiene que salir a robar, porque está mal ¡Te están cuidando a tu papá, boludo! Te está cuidando el Estado".