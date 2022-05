Fuertes rumores de embarazo de Melody Luz y Alex Caniggia: "Lo están haciendo"

Gabriel Oliveri, gerente de El Hotel de los Famosos, se sinceró sobre los rumores de embarazo de Melody Luz y Alex Caniggia.

Melody Luz despertó fuertes rumores de embarazo en El Hotel de los Famosos (El Trece). Desde el comienzo del reality, se supo que pasó varias noches de intimidad con Alex Caniggia. Tras haber sido ingresada a un centro de salud por náuseas y malestares, las autoridades del programa anunciaron que las posibilidades de embarazo son reales.

La bailarina fue atendida por médicos por náuseas y malestares. Gabriel Oliveri, gerente del reality, rompió el silencio en medio de las especulaciones y confirmó que las posibilidades existen, ya que la pareja mantuvo relaciones recientemente.

“Yo escuché que hay rumores de embarazo. La realidad es que el ejercicio para que eso ocurra lo están haciendo, todo el tiempo”, expresó Oliveri en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez). Si esto llegara a ocurrir, explicó que es la producción la que tomará una decisión al respecto.

“Sé que la producción se ocupa de que ellos tengan todos los medios para estar seguros y para cuidarse. Si eso pasara, tendrían que ver qué hacen, porque es algo muy personal”, enfatizó. Aunque varios televidentes creen que su relación es falsa, Oliveri asegura que para él es real y que incluso Caniggia consideró presentarla en su familia.

“Melody y Alex son muy intensos. Yo veo que en las redes no gusta que estén tan pegados todo el día, pero entiendo que eligen estar de a dos también para sobrevivir en el show. Les creo que se quieren y que Alex se la va a presentar a Mariana Nannis, su mamá”, finalizó. Hasta ahora, no hay novedades oficiales al respecto.

Las internas entre Melody Luz, Majo Martino y Alex Caniggia

Además de Melody, el hijo de Mariana Nannis también tuvo un vínculo paralelo con Majo Martino, otra de las participantes y amiga de Melody. Aunque la bailarina intentó disimular su molestia, en uno de los episodios del reality se los encontró a los dos durmiendo juntos en una misma cama.

“No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, que estén cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo hacer lo suyo”, expresó. Si bien los conflictos por este tema no tardaron en salir a flote, Melody ya parecería haberse reconciliado con Caniggia y cada vez se muestran más unidos.