Fuerte interna en América TV: Marcela Tinayre apuntó contra Fernando Dente

La conductora de televisión se mostró enojada en pleno vivo de América TV. Marcela Tinayre despotricó contra Fernando Dente en Polémica en el bar.

Marcela Tinayre despotricó en contra de Fernando Dente con un comentario sobre la manera de trabajar el joven conductor de televisión. El actor y cantante muestra una nueva faceta en las noches de América TV como presentador pero la hija de Mirtha Legrand le hizo saber una dura crítica recientemente.

"Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", comentó al pasar la madre de Juana Viale, en alusión a que el artista se había pasado unos minutos con su ciclo de formato late night, Noche al Dente, en el que tiene una sección musical, otra de humor y también entrevista figuras del espectáculo.

Por su parte, Dente no se pronunció sobre los dichos de la conductora recién llegada a América TV, como la primera mujer en conducir Polémica en el bar desde su estreno, del que se cumplieron 60 años de aniversario hace algunos días. Al mismo tiempo, el joven había pronunciado palabras de buenos augurios cuando se despidió de su ciclo el día que Polémica inició esta temporada.

La palabra de Marcela Tinayre sobre la conducción de Polémica en el Bar

"Estoy tranquila, la presión me la ponen ciertas frases, como que soy la primera mujer que es conductora. Polémica en el Bar tenía un humor muy machista. Quiero que el programa seduzca, no quiero el griterío. Se hicieron varias pruebas, porque los panelistas van rotando. Será un programa de actualidad", soltó Tinayre en diálogo con Primicias Ya antes del estreno de Polémica en el bar, ciclo que cuenta con los panelistas Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio y Marcelo Polino. Y sumó: "América está haciendo números interesantes, con las conductoras, y con Fernando Dente".

Fernando Dente contó cómo vive la conducción en América TV

"Desbordado (risas). Es como que todos los días no es una función nueva, es una obra nueva. Hay programas que tengo más de un invitado, y hay un equipo de trabajo que es de primera línea, que tiene la enorme humildad y generosidad de hacerme parte. Entonces, estoy en todo. Porque me gusta, pero porque también me sirve para después estar relajado al aire, sentirme informado, entender cómo va a ser el programa. Estamos construyendo el formato al aire", soltó Dente en diálogo con Infobae. Y cerró: "Entonces, no puedo dejar de hacer paralelismos con el teatro y toda la vida en el teatro: descubrí que estar preparado es lo que permite que yo esté en mi mejor estado de performance. Por eso, la formación, el saber lo que uno tiene que hacer".