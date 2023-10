Fuerte denuncia contra un jurado del Bailando 2023: "Cosas horribles"

Una exparticipante del programa conducido por Marcelo Tinelli en América TV rompió el silencio y reveló la injusta situación que vivió.

El Bailando 2023 es un certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, que actualmente se emite por la pantalla de América TV. A pesar de que muchas personas anhelan ser convocados para participar, es sabido que el nivel de exigencia es sumamente alto, y que la gran mayoría de las veces, los miembros del jurado les hacen duras devoluciones a los participantes. En las últimas horas, salió a la luz el testimonio de una figura que pasó por el reality y que no vivió una experiencia tan grata. En su descargo, la mujer aseguró que recibió un trato muy tajante por parte de un jurado en específico.

Se trata de Romina Malaspina, quien quedó eliminada del programa tras haber perdido en el voto telefónico junto a su pareja de baile y Noel Barrionuevo, frente a Juliana Díaz. Lejos de quedarse callada, la modelo y presentadora hizo un contundente descargo contra un integrante del jurado, quien le hizo una dura devolución que no la hizo sentir bien. Además, cuestionó los criterios en los que se basan para dejar afuera a una pareja de baile.

"Yo creo que me perjudicó el tema de los jurados tan rotativos, o sea que en una misma gala hayan cambiado cuatro veces el jurado porque cada uno que votaba lo hacía con un criterio distinto", reflexionó, en diálogo con Intrusos (América TV), en referencia a los cambios que hubo en el Bailando por la ausencia de "Pampita".

Acto seguido, explicó: "Vino Zaira (Nara) y puso 10, 9, 10 y vino Aníbal Pachano y me puso un 3. Veo demasiado cambio en el jurado". Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para manifestar su descontento sobre el trato que recibió por parte de Pachano. "A mí me tocó Aníbal y me dijo cosas horribles. También siento que predispuso muy mal a los siguientes jurados, a Moria (Casán) y a Marcelo Polino", cerró, contundente.

Bailando 2023: Tomás Holder sufrió un ataque de pánico y fue asistido en vivo

En varias emisiones del programa, Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano, sufrió ataques de pánico al aire y fue atendido de urgencia por los médicos. El hecho generó una gran repercusión entre los televidentes, quienes reflexionaron en las redes sociales sobre la importancia de la salud mental. La última vez que esto sucedió, Paula Chaves le preguntó al "hermanito": "¿Sentís que algo te lo dispara, algún sentimiento que tal vez tengas guardado?".

"No sé, trato de encontrarlo para cambiarlo, pero...", respondió el joven. Luego, la panelista le consultó si tenía tiempo de frenar a pensar, ya que "este nuevo mundo en el que vivimos, con las redes sociales y exponiéndonos todo el tiempo, no ayuda para nada". Sin embargo, Holder se largó a llorar y no logró formular ninguna respuesta. "Podés ayudar a mucha gente desde tu lugar", insistió Paula.

"Sigo luchando. Todos los días me levanto y le rezo a Dios para poder mejorar", aseguró Holder, completamente quebrado. "Estás mejorando, te puedo asegurar que estás mejorando", le dijo Marcelo, mientras su madre lo abrazaba. "A veces hay que saber frenar, porque hablar de salud mental y visibilizarlo... a muchos nos pasó, pero está bueno ponerle un freno y poder disfrutar de esto que vos soñaste un montón", le aconsejó Chaves.