Fuerte denuncia contra Adrián Suar por copiar una película de Hollywood

¡Papelón! Adrián Suar fue denunciado por haber copiado la idea de una película de Hollywood para una de sus producciones. De cuál se trata.

Adrián Suar está pasando por un momento muy particular en su carrera como productor. Pese a que el empresario afronta una situación compleja con diversos programas en El Trece, también está enfocado en la grabación de una película. Sin embargo, y curiosamente, una usuaria descubrió que se trata de una copia de una producción de Hollywood.

Todo comenzó a partir de una publicación que realizó Ángel de Brito, conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana). El presentador dio a conocer una foto del productor durante una grabación de la nueva película que estrenará. "Suar filmando hoy en Belgrano, su nueva película. No sólo la protagoniza con Pilar Gamboa sino que además debuta como director", indicó. Sin embargo, lo más curioso es el nombre de la misma: se llama '30 días con mi ex'", estrenada en 2006 y protagonizada por Jennifer Aniston y Vince Vaughn.

Tras el sorpresivo tuit de De Brito, una internauta intervino y marcó un punto sumamente interesante para las redes sociales. "Siempre creativo", apuntó la mujer y también compartió una foto de la película "Viviendo con mi ex", cuyo título es idéntico al de Adrián Suar.

El plagio de Adrián Suar al nombre de la nueva película que estrenará

Las otras denuncias de plagio que recibió Adrián Suar

No es la primera vez que Suar recibe denuncias de plagio. En abril pasado, y en diálogo con La Nación, Patricia Suárez aseguró que la novela ATAV: Argentina, Tierra de Amor y Venganza estuvo basada en una obra suya: se trata de "Las Polacas". "En dos minutos, Adrián Suar te saca todo el público que acuñaste en veinte años", señaló.

En septiembre de 2020, Adrián Suar estrenó "Corazón loco", una película pensada para el cine pero que, por motivos de la pandemia, terminó por salir en Netflix y rápidamente se transformó en la principal tendencia en Argentina. Luego, el periodista de Intrusos Rodrigo Lussich aportó una recopilación de escenas de la película junto a otros momentos de una serie que emitió Telefe en 2018: "100 días para enamorarse". Al menos en 6 escenas de dicha producción son idénticas a las que luego fueron plasmadas en el filme del responsable de Pol-Ka.

Grave denuncia contra Adrián Suar y El Trece por parte de un famoso actor

Brian Buley, hombre que interpretó el papel de Pedro "Pedrito" Pedraza en la serie "El Marginal", estalló de furia contra Suar y El Trece. Con un gran fastidio, Brian Buley manifestó su bronca en diálogo con Radio Mitre, donde manifestó su descontento por el plagio que hubo en la nueva novela: “La verdad es que la vi y, como actor, hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó". Y agregó: "Me da mucha bronca. Yo podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo, pero tengo mucha más cancha".

Como si fuera poco, Buley expresó su descontento y dejó en claro que si lo hubieran contratado para "La 1-5/18", su aporte habría sido diferente: "No me gustaron muchas cosas y, si me hubiesen llamado a mí, hubiera aportado más cosas". Y resaltó: "Siento que es una copia de El Marginal, obviamente, y estoy un poco enojado".