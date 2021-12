Fuerte amenaza de Mica Tinelli: “Seguiré exponiéndolos”

Mica Tinelli vivió una extraña situación con una desconocida e hizo un descargo en sus redes sociales.

Mica Tinelli publicó un fuerte descargo en sus redes sociales a través de un video selfie hablándoles en primera persona a sus seguidores sobre una extraña situación que vivió, contándola con lujo de detalles.

Al ser una figura pública, no es la primera vez que la hija de Marcelo Tinelli recibe agresiones, pero esta vez las palabras de una persona en específico hicieron que su paciencia se agotara hasta el punto de necesitar compartirlo con sus fanáticos. Se trata de una mujer, una de sus 2 millones de seguidoras de Instagram, que le habló para criticarle su rostro. “Te deformaste la cara, esos labios… eras una mina tan linda al natural, no entiendo por qué tu papá no te aconseja”, le comentó esta usuaria. En respuesta, ella le puso: “Yo amo como tengo mi cara, y mis labios los amo”. Al rato, publicó un video dejándola expuesta por su actitud.

“Si viesen cómo terminó esa charla con esta mujer… primero se enojó porque me mandó como que yo estaba al pedo por responderle. Tengo un montón de seguidores, que ya saben que los amo porque hablo con ellos todos los días”, comenzó la diseñadora. “Yo respondo todo y toda la buena onda que me llega. Estoy encariñada con la mayoría de ustedes. De repente, me llega un mensaje así y me terminó callando ella. Me ponía: ‘Shhh, no me hables más’”, continuó.

“Y yo digo: ‘Hay que reírse’, porque no sabés si, de repente, te termina dando risa o lástima. No, no no. Así recibo una cantidad que no se imaginan. Obvio que un montón de lindos y trato de contestar todo lo más que puedo, pero me llega uno de estos y no puedo no compartirlo. O sea, a esta gente hay que exponerla, justamente, para que vean lo porquería que son”, prosiguió Mica. “Seguiré exponiéndolos porque los mensajes lindos me los guardo en mi corazón”.

El escándalo entre Mica Tinelli y la nueva novia de Benjamín Vicuña

Recientemente, Mica protagonizó una pelea mediática con Romina Pigretti, con quien comparte su negocio de indumentaria, llamado Ginebra, junto con otro socio, Luciano. “La marca daba pérdida, y en un momento la relación entre los tres se tornó insostenible. A Romina la señalan porque acusaba a Luciano de estafarlas a las dos, y dicen que empezó con un maltrato muy fuerte para con él”, contó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

“Se puso tan espesa la cosa que tuvo que intervenir Marcelo porque si no se mataban. La reunión fue muy áspera parece. Y después de una negociación muy ardua le compraron su parte y ella se abrió. El que aportó para hacerlo fue Marcelo”, detalló. Según Latorre, la marca empezó a crecer más desde entonces.