Fuerte accidente de Graciela Alfano en El Trece

Graciela Alfano protagonizó una fuerte caída en pleno estreno del programa "Socios del Espectáculo". El video del duro accidente de la panelista en El Trece.

Graciela Alfano protagonizó una inesperada caída en pleno estreno del programa Socios del Espectáculo, nuevo ciclo de farándula por el que El Trece apostó de manera fuerte para afrontar el 2022 y levantar el rating en la TV. En pleno baile, la panelista tuvo un accidente, terminó en el piso y causó preocupación en el estudio.

Ante la atenta mirada de los conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y de sus compañeras de panel como Mariana Brey, Luli Fernández y Karina Iavícoli, entre otras, la exvedette y modelo cayó al suelo luego de realizar la presentación a puro baile y emoción.

Segundos antes de dirigirse a su asiento, Alfano apareció en el piso y sus colegas reaccionaron: "¿Qué pasó?". "¡Graciela!", gritó una panelista. Inmediatamente después, la mujer de 69 años terminó boca arriba. Lussich y Pallares se acercaron y este último le dio una mano para levantarla.

Los conductores y el panel de Socios del Espectáculo, nuevo programa de El Trece.

La confesión de Graciela Alfano en el estreno de Socios del Espectáculo

En uno de los tramos del programa, Graciela Alfano hizo una profunda revelación que causó revuelo en el programa Socios del Espectáculo. En medio del debate sobre la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro, la panelista se quejó de que el conductor le echara la culpa a la pandemia por la ruptura.

"Perdón pero antes los matrimonios duraban más", indicó "Grace". Rodrigo Lussich le consultó sobre su relación con el padre de dos de sus tres hijos: "¿A vos cuánto te duró Capozzolo?". "No, no quiero ser autorreferencial pero lo digo porque vos me preguntás. Pasa que la fidelidad nunca fue mi fuerte", respondió ella, a pura sinceridad.

Finalmente, Alfano profundizó cómo eran sus épocas como infiel: "Yo tuve varios, algunos al mismo tiempo. Empezaba uno cuando terminaba el otro. Yo hubiera sido feliz como los jeques, que viste que tienen varias mujeres". "Entonces la canción de ‘Somos los Piratas’ a vos te viene bien", bromeó Lussich; mientras el resto de la mesa sonreía. Y la exvedette reconoció: "Yo soy la pirata".

Qué días y horarios está Socios del Espectáculo, nuevo programa de El Trece

Socios del Espectáculo, nuevo programa por el que apuesta Adrián Suar, se puede ver de lunes a viernes, por El Trece, desde las 11 hasta las 13 horas.