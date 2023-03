Fue participante de Masterchef y reveló que estuvo al borde de la cárcel

Un exparticipante de Masterchef Celebrity relató una historia en la que casi va preso. El duro momento donde tuvo que enfrentarse con la Policía.

Un exparticipante de Masterchef Celebrity brindó declaraciones que despertaron todo tipo de reacciones en las redes sociales. El famosos relató una anécdota en la que lo paró la Policía y casi va preso por tener drogas en sus pertenencias.

Se trata de Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, quien participó de la edición 2022 de Masterchef Celebrity conducido por Santiago Del Moro a través de Telefe. El músico dialogó con el programa radial Tremendovich por República Zeta.

Allí contó que estuvo detenido junto a los integrantes de la banda y su mánager por unas horas y luego los dejaron ir. "Fuimos a un asado con unos pibes y nos metieron droga en los bolsillos. Pensábamos que eran chasquibunes", lanzó el artista, con una risa cómplice con los integrantes del ciclo, dando a entender tácitamente que en realidad la compró.

"Nos vamos de comer el asado hacia el hotel, yo me subo a un remis, me siento y le digo 'al hotel tal'. Y no pasaba nada. En un momento me dice 'flaco vos no te vas a ningún lado, soy policía'", recordó Levinton frente a la sorpresa de todos. Se trataba de un remis "trucho", según dijo, y agregó que empezaron a llegar motociclistas con el chaleco del organismo policial.

"Obviamente a todos nos encuentran la droga que nos obligaron a comprar en el asado", dijo en tono de broma. En el cierre de la anécdota, expresó que tuvo un tenso intercambio con el jefe del operativo en Chaco: "Le dije 'disculpe, con todo respeto, hacé tu laburo y después dejanos ir porque sino la próxima canción te juro que voy a poner tu nombre y tu apellido'". Esta situación generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, con críticas hacia la emisora y el cantante que participó de Masterchef Celebrity. "No debería ser gracioso chicos, es un tema pesado", precisó una usuaria de Instagram.

El dramático momento de una exfigura de MasterChef: "Perdió todo"

Un exparticipante de Masterchef Celebrity se llevó una pésima noticia en estos últimos días que tiene que ver con su hogar. Se trata de Alejo Lagouarde, campeón de la edición 2015, quien sufrió el robo de un grupo de ladrones, motivo por el cual realizó la denuncia y aguarda que se esclarezcan los hechos lo antes posible.

La vivienda de Alejo Lagouarde ubicada en un country de la localidad de Exaltación de la Cruz sufrió un gran robo. El excampeón de Masterchef Celebrity 2015 "perdió todo": había faltantes en la casa, una caja de seguridad que arrancaron de la pared y objetos de valor.

Esta situación fue replicada a través de América Noticias por el periodista Pablo Layús, quien brindó detalles sobre este tema. "Entraron a la casa que tiene en un barrio cerrado en Cardales y lo desvalijaron. El hecho ocurrió por la noche y sospechan que el autor del hecho habría sido un hombre", indicó.

La actualidad laboral de Alejo venía en un buen momento, ya que su participación en el programa de Telefe lo instaló en el mundo de la gastronomía. Sin embargo, esta entradera fue un baldazo de agua fría y se presume que todo fue armado dentro del barrio privado. "No estiman que alguien haya saltado un paredón, sino que la sospecha es que fue alguien del country", sostuvo Layús.