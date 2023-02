Fue humorista de Tinelli en Showmatch y ahora enfrenta una denuncia internacional: "Agrava la situación"

La figura que trabajó con Marcelo Tinelli y se vio involucrada en un escándalo legal. Quién es y qué enfrentamiento judicial debe afrontar.

Una reconocida humorista que trabajó Marcelo Tinelli en Showmatch enfrenta un inesperado juicio de índole internacional. En los últimos días, recibió una carta documento que la puso contra las cuerdas y fue enviada por una de las productoras estadounidenses más importantes.

"Después de las peleas con Susana, Moria y Carmen, ahora se suma la productora de cine más importante del mundo que fue contra la imitadora y debido a esto la artista tuvo que cambiar el nombre y la marquesina del su espectáculo", indicó Juan Etchegoyen por Mitre Live. Se trata de Fátima Florez, quien participó de Showmatch con Tinelli en 2015 y ahora vive un impensado calvario.

La productora de cine de Estados Unidos Metro-Goldwyn-Mayer le envió una carta documento, luego de que Florez utilice la imagen de la empresa para un show suyo. "El espectáculo se iba a llamar Fátima de Película y tuvo que cambiarlo todo ¿Saben quién le salvo las papas a la imitadora? Messi y los muchachos de la Selección. Con su equipo decidió llamar a su show Fátima es Mundial", reveló el periodista de espectáculos.

Las consecuencias de la demanda son letales: una de ellas es tener complicaciones a la hora de acceder al país norteamericano. "Con un problema así la Visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación", describió Etchegoyen. Se estima que en las próximas semanas, podría darse a conocer cómo avanza la situación legal de Fátima Florez con la denuncia que trascendió fronteras.

La filosa respuesta de Fátima Florez a Moria Casán: "A ver si me cobran"

Fátima Florez salió a responderle con todo a Moria Casán luego de que la diva reclamara a algunos imitadores que paguen por usar su imagen a partir de ahora. "No quiero nombrar a ver si cobran", acotó con mucha ironía la comediante ante el micrófono de Intrusos.

Moria sorprendió hace unos días al anunciar que todos aquellos imitadores que quieran usar su nombre e imagen deberán pedir permiso o "dejar una limosnita", como contó en otra oportunidad. Es que "La One" se cansó de las imitaciones, particularmente la de Fátima, con quien mantiene un tenso enfrentamiento desde hace ya varios meses.

Tras enterarse del reclamo de Moria Casán, la humorista salió con los tapones de punta y le respondió con mucha ironía a la diva. "La verdad es que estoy trabajando muchísimo. Yo estoy súper tranquila, súper relajada", comenzó asegurando Florez en diálogo con el cronista de Intrusos, desde Villa Carlos Paz. Respecto a su interpretación de "La One" en particular, la humorista explicó que no lo hace con malicia: "Porque sé con el profesionalismo que interpreto a todos los personajes que hago".

Cuando hablaban del conflicto que enfrenta con Moria, Fátima recordó que la diva volvió recientemente al teatro con "Brujas" y dio a entender que el problema tendría que ver más que nada con una movida de prensa. "Es una bruja Moria, está por estrenar algo… estrenaron 'Brujas' hoy, seguramente no necesita prensa pero…", deslizó entre risas Florez.