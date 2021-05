La revelación de Coki Ramírez sobre su acercamiento con Marcelo Tinelli.

Durante los primeros años de la década de 2010, en la pista de ShowMatch pasaron diferentes figuras que fueron creciendo en los medios o reafirmaron sus trayectorias dentro del certamen del Bailando por un Sueño. En el caso de Coki Ramírez, la cordobesa llegó a El Trece siendo amiga de "La Mole" Moli y luego generó un vínculo cercano con Marcelo Tinelli que llegó a tener un connotación realmente fogosa.

“Las cosas que le debés haber dicho y nadie lo imagina”. “¿Qué le decías?”, le consultaron en Intrusos a la protagonista, a lo que ella contestó: “No, me encantaría poder decirlas en cámara, pero son irreproducibles ¡Evelyn, te voy a matar! Usé mucho el humor cordobés en su oído. Le decía tipo ‘llevame a dar una vueltita en...". La frase no pudo ser terminada por Coki, quien no pudo evitar un ataque de risa.

Sobre el posible acting en esa situación que fue de público conocimiento, ya que Tinelli y Ramírez se mostraron cercanos en varios momentos del programa, la entrevistada aseguró: “No estuvo armado. Yo fui a acompañar a La Mole Moli. Cuando me senté en el estudio, me temblaba todo. Cuando Marcelo me miró, no sabía que hacer. Se acercó, me dio un beso en el cachete y yo le dije ‘pará querido, vas demasiado rápido’. Y ahí empezamos”.

“No puedo contar, pero pasaban cosas muy reales. Me acuerdo estar bailando un lento y que al oído él me diga un secreto. No les puedo contar, pero era tremendo. Había mucha piel. Aparte él estaba soltero. ¡Los títulos que van a sacar!. En ese momento estaba embelesada completamente, pero no lo conocía. No estaba enamorada porque tendría que gustarme él en todas sus facetas y no lo conocía en su intimidad”, sentenció Coki Ramírez.

Fabio La Mole Moli destruyó a Marcelo Tinelli

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli fue una de las grandes figuras que tuvo el Bailando por un sueño de ShowMatch. De hecho, el pugilista cordobés salió campeón de la edición 2010 imponiéndose en la votación telefónica ante Paula Chaves con un escueto 50,10%. Hoy en día, está completamente alejado de los medios y salió a pegarle a Marcelo Tinelli, conductor del certamen que ganó en El Trece. Sin filtros, lanzó: "A mí Tinelli que me chupe un huevo".

"El Bailando fue como un laburo más, como tratar con el patrón que tengo hoy en día en la construcción. Nadie me dijo lo que tenía que decir, yo decía lo que pensaba en ese momento y gané el Bailando y el Cantando, nadie me compraba, yo hacía lo que sentía. Me querían por mi forma de ser. Y contestaba lo que realmente quería", comenzó diciendo Fabio Moli sobre sus inicios en el certamen.

De todos modos, pese a haber entablado al comienzo una gran relación con Marcelo Tinelli, el ex boxeador se mostró dolido con el empresario: "Hoy en día, que estamos conversando en frío, la verdad que Marcelo se portó muy mal. No lo conocía, veía lo que ustedes veían por tele. El primer año fue hermoso, tenía una producción increíble que se preocupa por vos y no te hacen faltar nada en el tema laboral".