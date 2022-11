Fue figura de El Trece y Telefe y su salud preocupó a todos: "Medicada"

La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram que alarmó a sus seguidores.

Una reconocida actriz que actuó en varias ficciones de El Trece y Telefe sufrió un accidente que preocupó a todos. Se trata de Eva De Dominici, quien a través de sus redes sociales, publicó una serie de imágenes en las que explicó qué fue lo que le pasó y por cuánto tiempo se tuvo que recuperar.

"Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021", explicó la joven actriz de 27 años en el inicio del posteo en Instagram. Allí se la vio con graves quemaduras en su cuerpo a raíz del percance doméstico.

"A las 24 horas estaba subida en un avión, medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades", contó con respecto al tedioso proceso de rehabilitación. Y agregó: "Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental".

Eva De Dominici vive desde hace unos años en Los Ángeles, Estados Unidos, pero tiempo atrás, visitó la Argentina y le brindó una entrevista a Jey Mammón, cuando tenía su programa Los Mamones por América TV. "La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción, les mostré todo, es terrible", relató.

Pablo de La Konga protagonizó una violenta pelea

Aunque hoy celebra un exitoso presente personal y profesional, no todo en la vida de Pablo Tamagnini, el cantante de La K'onga fue color de rosas. Durante muchos años, el famoso músico luchó contra un terrible vínculo familiar que se vio perjudicado por los problemas personales de su hermano. En una reciente entrevista, el cantante reveló el fuerte enfrentamiento físico que marcó un antes y un después en su vida.

El pasado sábado, Pablo asistió como invitado a PH: Podemos Hablar, ciclo de entrevistas grupales que conduce Andy Kusnetzoff los días sábado por Telefe, y habló del difícil vínculo que mantuvo con su hermano y que incluso lo llevó a pelearse de forma violenta. "Mi hermano estaba en una situación fea de su vida, en un momento feo y tuvimos una riña por un auto que yo tenía y él rompió", explicó el cordobés.

"Yo se lo reclamé y en una pelea de dos tipos grandotes y tontos, peleamos a morir como dos perro", continuó el cantante. Posteriormente reveló la gravedad del asunto al que se enfrentó: "Él me pegó con un vaso en la cara y me dieron casi 81 puntos de sutura. Esos fueron momentos muy difíciles, pero ya lo superamos. Ahora estamos de 10, cada vez me llevo mejor con mi hermano. Costó, estuvimos un tiempo largo sin hablarnos hasta que encontramos un punto".

Además, añadió que ese no fue el único golpe que recibió por parte de su hermano en "ese momento tan oscuro". "Me pegó con una patineta y después con un vaso. Me tiraba con cosas y cuando me pega en el ojo me corta el lagrimal y en pómulo me deja un vidrio. Después de eso, nos seguimos peleando como media hora más”.