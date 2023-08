Fue figura de Bendita, renunció y es noticia por algo inesperado: "4 meses"

Fue parte del equipo de Beto Casella por más de diez años, su divorcio generó algunos escándalos y ahora disfruta de su nueva relación.

Una de las históricas figuras de Bendita TV logró rehacer su vida amorosa tras separarse de su divorcio. La histórica panelista acompañó a Beto Casella por más de 10 años en el ciclo de El Nueve, pero en febrero se alejó del programa. Además, este año quedó envuelta en una polémica por el casamiento de su ex.

Se trata de Lola Cordero, quien hace un año y medio le puso punto final a su matrimonio con el periodista Alexis Puig. Y según informaron en Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, "La Gallega", se reencontró con el amor. "Después de la tormenta encontró el amor", decía el videograph antes de develar el nombre del enigmático.

“Lola Cordero está enamorada de un abogado. Hace 4 meses que están juntos”, afirmó Piaggio, en el Run Run del Espectáculo. De inmediato, su colega destacó: “Lola está separada de Alexis Puig. Fue tormentosa la separación y el divorcio. Se lo merece”.

En febrero, la panelista de Todas Las Tardes rompió el silencio sobre su separación, tras casi 20 años juntos y dos hijas en común, Lara y Eva. “Estoy muy bien, saliendo con amigas. Estoy disfrutando y pasando mucho tiempo con mis hijas”, dijo la panelista en nota con Paparazzi.

La información rápidamente circuló por diferentes medios y Cordero confirmó la versión de los conductores de Crónica TV: "Estoy en pareja y muy feliz, no tengo mucho más para decir". En diálogo con PrimiciasYa, Lola contó los inicios del noviazgo: "La relación comenzó por mi cumple". De esta manera, dio a entender que el noviazgo data de ya de hace unos meses ya que el cumpleaños de la española fue en abril.

Por último, remarcó que quiere preservar su identidad ya que "no es de los medios y no quiero exponer la relación, estoy muy tranquila así". De hecho, siempre evitó hablar sobre su vida privada, incluso ante las reiteradas preguntas de Casella. "Voy a citar a una maravillosa actriz española que se llama Ana Milán: ‘Estoy soltera, no sola’. La estoy pasando bárbaro, les aseguro. No se preocupen por mí”, sostuvo cuando aún era parte del staff de Bendita.

Lola Cordero trató de "mantenido" a Alexis Puig

Meses atrás los periodistas de espectáculos Lola Cordero y Alexis Puig protagonizaron uno de los escándalos amorosos más resonantes de la farándula argentina. Tras las acusaciones de Cordero que señalan que Puig era un "mantenido", se confirmó una explosiva actualización de la crisis matrimonial.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien divulgó la noticia que la histórica figura de Bendita TV y el periodista de cine y series estaban oficialmente divorciados luego de dos décadas de matrimonio. “En las últimas horas me enteré de un divorcio tras una separación que tuvo su cuota escandalosa, las dos personas de las que hablo trabajan en el medio”, remarcó el conductor de Mitre Live.

“En el 2021 ellos dieron a conocer la noticia de la ruptura y ahora tengo el dato confirmado por los protagonistas, una relación que se terminó después de 20 años. Él ya tiene nueva novia y a ella no se le conoce nadie por ahora, pero asegura estar más feliz que nunca y ahora la vas a escuchar, ella se quedó con la casa y él con el auto”, agregó antes de revelar los nombres de los involucrados.

Además, como parte del panel del magazine Nosotros a la Mañana, Etchegoyen dio a conocer un audio que le envió Alexis Puig, quien le comentó que la separación fue en buenos términos y que, actualmente, está muy contento en su nueva relación con Luciana Méndez, una ingeniera en sistemas: "Ahora con Luciana me cambió la vida, conocí al amor de mi vida y pensé que no iba a poder encontrar una mujer así".