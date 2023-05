Tensión: un reconocido periodista se casó y su novia huyó furiosa

Uno de los periodistas más conocidos de El Nueve dio el "sí, quiero", pero no anticipó la insólita reacción que tuvo su ahora esposa en el Registro Civil.

Un periodista de El Nueve fue noticia por su reciente casamiento y por la inesperada reacción de su ahora esposa, que huyó furiosa minutos después de dar el "sí, quiero" en el Registro Civil. "Fue un momento incómodo", reconoció un cronista de América TV que fue a cubrir la boda.

Intrusos (América TV) fue uno de los programas que se presentó en el Registro Civil de la Comuna 15 para presenciar la boda del periodista de espectáculos Alexis Puig y Luciana Méndez, su nueva novia. El columnista de cine y series viene de un escandaloso divorcio con Lola Cordero, histórica locutora y panelista de Bendita TV y los programas radiales de Beto Casella, tras 19 años de casamiento. Puig decidió hacer borrón y cuenta nueva y apostar nuevamente al amor con otra mujer. Pero luego de dar el "sí, quiero" en una breve ceremonia con familiares y amigos íntimos, la novia tuvo una inesperada reacción al huir del establecimiento furiosa, según interpretaron en el magazine.

"Estaba un poco nerviosa, se puso nerviosa con las cámaras, no está acostumbrada. Se sintió agobiada. Me gusta que se hable de mi trabajo, no de mi vida. No voy a hablar más del pasado, lo que tenía que decir lo dije", atinó a decir Alexis Puig ante las cámaras de los periodistas que asistieron al evento en busca de una declaración de amor y se toparon con semejante escena. Luego de la aclaración de Puig, el cronista de Intrusos procedió a explicar su impresión de la secuencia que ninguno de los asistentes vio venir: “Estuvimos ahí y fue un momento incómodo. Dieron el sí y, de un momento a otro, ella agarra sus cosas, se prende un cigarrillo y se va sin hablar con nadie”.

“A ella le incomodaba mucho la presencia de los medios, es una persona que no quería estar ahí. Exactamente cinco minutos después de dar el sí, agarró sus cosas y se fue seguida de Alexis que, al ver esa situación, claro, acompañó a su reciente mujer. Estaban a punto de hablar y ella dijo ‘No, no, no’, agarró el cigarrillo y se fue”, cerró el periodista en su informe a Florencia de la V y el equipo del magazine.