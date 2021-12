Tras 19 años en pareja, dos conocidos periodistas se separaron: "Terminada"

Dos periodistas muy reconocidos en los medios argentinos confirmaron su separación a través de las redes sociales y desecharon que hubiera terceros en discordia.

Una pareja compuesta por dos periodistas muy reconocidos de Argentina confirmaron a través de sus redes sociales el final de su matrimonio, tras 19 años en pareja. El anuncio por parte de ambos sorprendió a todos ya que no se vislumbraba una crisis que pudiera desembocar en esta triste decisión.

Hace solo unos días, Lola Cordero sorprendió al anunciar que no seguiría acompañando a Beto Casella en Bien Levantado después de 16 años al aire en radio Continental. La periodista española confirmó que era su decisión quedarse en la emisora, mientras que el conductor de Bendita decidió mudarse a Rock&Pop para seguir con sus proyectos. De todos modos, Cordero explicó que seguiría al lado de Beto en el histórico programa de El Nueve. Pero ahora la periodista reveló otra triste novedad, aunque en este caso de su vida personal.

"Estas navidades vienen con cambios, los dos decidimos dar por terminada la pareja", reveló la periodista española sobre la separación, que según contaron los dos sería en buenos términos y sin terceros en discordia.

"Estas navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja", explicó de forma sencilla y contundente Cordero en sus historias de Instagram. Además de asegurar que fueron muy felices juntos y que quieren "seguir siéndolo", la ibérica le deseó al padre de sus dos hijas, "lo mejor siempre".

"Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren, y cerrar especulaciones al margen", cerró su triste posteo Lola Cordero.

Las historias de Alexis Puig y Lola Cordero confirmando su separación

Por su parte, Alexis Puig también compartió una historia sobre su separación de la periodista española. "Quería contarles que tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos", escribió el crítico de cine, además de explicar que no fue una "decisión fácil", pero que ambos desean y buscan lo mejor para el otro y la familia que formaron. Para cerrar, Puig agradeció a sus amigos y familia que los contienen y apoyan en este momento difícil.

La separación de Beto Casella y Lola Cordero

Para el 2022, y tras 16 años en Continental, Beto Casella decidió mudarse a Rock&Pop. Pero su mudanza produjo también una separación inesperada: Lola Cordero no lo seguirá a Rock&Pop y la española contó en sus redes sociales por qué no acompañará a Beto en su nueva aventura. "Los dos sentimos que habíamos cumplido una etapa, yo no quería irme de Continental, donde me siento en mi casa y él tenía un nuevo proyecto", explicó la periodista, que compartió el aire de Bien Levantado con Casella durante 16 años. "Es mi decisión quedarme en Continental", confirmó Lola Cordero en Twitter, donde tiene casi 180 mil seguidores. De todos modos, Cordero y Casella seguirán siendo compañeros en Bendita (El Nueve).