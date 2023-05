Flor Vigna rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con Luciano Castro: "De mala"

Los rumores de separación de la pareja están en los medios desde los últimos días. Estefanía Berardi dio a conocer qué dijo Flor Vigna de los rumores de separación de Luciano Castro.

Flor Vigna y Luciano Castro conforman una de las parejas de actores más llamtivas de la Argentina. No obstante, en el último tiempo, los rumores de una ruptura no para de crecer y el día a día de la pareja se volvió complicado. Por este motivo, la también bailarina se refirió a las versiones que hablan de separación y dio a entender en qué estado se encontraría su vínculo con Castro. La panelista Estefanía Berardi contó que habló con ella sobre esta realidad y la respuesta que recibió la sorprendió.

Vigna decidió renunciar a la obra de teatro Divorcio, en la que compartía cartel con Luciano Castro, y esto no hizo más que alimentar los rumores de una separación en el ambiente del espectáculo nacional. Allí fue que Berardi decidió comunicarse con ella para aclarar el panorama. "Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman", comenzó la joven que trabaja como panelista en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Cuidad Magazine. Y sumó: "Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme".

Berardi contó que le insistió a Vigna para que le hablara sobre su relación, ya que es el tema del momento e iba a tratarlo en vivo televisivo. "Me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada'", agrego. De esa manera, la panelista dio a entender que la pareja de Luciano Castro y Flor Vigna estaría alejada, dada la respuesta de la joven.

El cuestionamiento de Analía Franchín a Flor Vigna por su sexualidad

"Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", había contado Flor Vigna sobre su necesidad de establecer vínculos con sus parejas sexoafectivas. Por su parte, Franchín reaccionó con contundencia ante estas declaraciones y opinó: "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!".

La conductora de A la Barbarossa también se refirió a los dichos de Vigna y señaló: "Ay, chicos, por favor. ¡Dejémonos de joder con todas estas huevadas! ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Dejame de joder! Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se la aprenden y tienen un título".

Flor Vigna, sobre las posibilidades de ser mamá pronto

"Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno. Pero qué se yo, es algo que va a depender de nosotros", comentó la bicampeona de Bailando por un sueño en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez. Y cerró: "Por ahora, me cuido con pastillas. Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con Diu".