Flor Vigna reveló cómo la diferencia de edad con Luciano Castro afectó en su relación: “Soy muy prejuiciosa”

Flor Vigna contó cómo afecta la diferencia de edad de casi 20 años en su relación con Luciano Castro.

Flor Vigna comenzó un romance con Luciano Castro algunos meses atrás y, desde entonces, la nueva pareja está en boca de todos en los canales de farándula y en las redes sociales. Ahora, Flor, de 27 años, habló sobre su vínculo con Castro, de 46, y contó cómo esa diferencia de edad 19 años afecta en su relación.

Flor y Luciano se conocieron en un gimnasio de Vicente López en donde entrenaban juntos. Según contaron ambos, no fue un coqueteo instantáneo y evidente, sino que él se le acercó sacándole charla sobre una serie en la que los dos habían sido contratados para trabajar.

Aunque ella se terminó bajando del proyecto para priorizar su camino en la música, fue un puntapié para empezar a conocerse y pactar una primera cita: una merienda en la casa de ella. Desde entonces, se los empezó a ver juntos en distintas ocasiones y, después de semanas de rumores, confirmaron su romance públicamente.

Hace algunos días, Vigna estrenó su primer videoclip, UY!, en el marco del lanzamiento de su carrera como cantante. Después de meses y muchos ahorros invertidos, logró sacar su primera canción con video musical, que fue un gran material para memes y burlas en las redes, especialmente por una escena, en donde aparece Luciano acostado en una piscina llena de muñecas Barbie.

“La idea de la bañadera fue mía. Hay que recordar que cuando uno tiene presupuesto corto, todo es más difícil. Era algo más como que el personaje era un mujeriego, medio banal y todo, pero bueno. Dio que hablar eso”, expresó Flor durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Después, conversó con La Once Diez sobre un tema más personal: su diferencia de edad. “En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo. Tenemos muchos puntos de encuentro”, comenzó Flor.

“Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”, agregó. Además, destacó que a pesar de llevarse casi 20 años tienen muchos gustos e intereses en común. “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

Flor Vigna confesó cuál fue su primera impresión sobre Luciano Castro

Durante una aparición en el programa PH, Podemos Hablar, Vigna también contó cuál fue su primera impresión de Luciano. “Yo a Lucho nunca me lo crucé en ningún lado y nunca lo había pensado a él. Nunca pensé que íbamos a poder tener tantos puntos en común. Yo soy muy prejuiciosa a veces, por ahí, del hombre musculoso, del hombre bonito”, confesó Flor. “Ahora lo entiendo a Lucho. Tiene una disciplina de boxeador y lo que menos le interesa es el físico, es como algo mental que él tiene de levantarse, darse palos y superar sus límites”, continuó.

“Nunca me había llamado la atención alguien de su contextura. Íbamos al mismo gimnasio, pero él va más temprano, se levanta tipo cinco de la mañana y muchas veces entrena a oscuras con el de limpieza y están ahí charlando y entrenando”, reveló. “Y de repente pensé: ‘Ah, mirá qué pebete lindo’. Aparte es muy simple por cómo se viste entonces llama la atención. Cruzamos teléfono, vino a mi casa y merendamos”.