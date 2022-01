Flor Peña reveló la decisión que habría arruinado su matrimonio: "No se los recomiendo"

La actriz se sinceró sobre un detalle de su matrimonio con Mariano Otero, el padre de sus hijos Tomás y Juan.

Florencia Peña se expresó sobre su matrimonio con el músico Mariano Otero, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Tomás y Juan, y reveló lo que ella supone que fue uno de los motivos de su fracaso. La actriz se expresó sobre la fecha en la que se casó con su exmarido y aseguró que significó un mal augurio para su futuro conyugal.

En medio de un debate sobre la propuesta de casamiento de Paulo Kablan a su esposa por una apuesta en MasterChef Celebrity, Peña propuso una posible fecha para la ceremonia de celebración de amor entre su compañero de programa y su esposa: "Si estamos hablando del aniversario número treinta, que sería un aniversario redondo, podría ser el 8 de diciembre que además es feriado”, enunció la actriz.

"Yo me casé el Día de la Virgen y me fue como el cu… No se los aconsejo, no sería el ejemplo porque la Virgen conmigo no empata mucho, pero ustedes sí", continuó la estrella de Casados Con Hijos, a modo de humorada, en referencia a su casamiento con Otero, que se concretó en 2005 y duró hasta el 2012.

Las palabras de Florencia Peña al anunciar el final de su participación en Flor de Equipo

Si bien Flor de Equipo es un ciclo que siempre se ha mantenido en un buen lugar a nivel audiencia, Florencia Peña decidió abandonar su puesto de conductora porque sus trabajos como actriz no le son compatibles con sus horarios televisivos. En un emotivo descargo en vivo, Peña soltó: "Yo tomé una decisión de vida que es dejar Flor de equipo con el dolor que me da y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad este año y pico fue este programa".

"La oportunidad que tuve de convertirme en una conductora porque lo había hecho antes, pero siento que este fue mi master. Además, tuve los mejores compañeros del mundo. Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz", continuó la artista sobre lo que significó su paso por el programa de Telefe. Y agregó: "Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos. Yo soy muy feliz en este canal y haciendo esto pero siempre fui muy movediza y curiosa y siento que a veces hay momentos en que uno tiene que soltar".