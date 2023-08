Flor Peña destrozó a Marina Calabró por sus críticas a Got Talent: "En tu cara"

La periodista fue crítica con el reality show de Telefe que aún no empezó y la artista la lapidó. Flor Peña defendió a Got Talent de los dichos de Marina Calabró.

Marina Calabró criticó a Got Talent Argentina y Flor Peña defendió al ciclo donde trabaja como jurado en Telefe. La hermana menor de Iliana Calabró habló en base a trascendidos que le llegaron, ya que el programa conducido por Lizy Tagliani aún no salió al aire, y fue lapidaria por el supuesto la casting de los participantes del reality show.

Got Talent Argentina llega a la pantalla del canal de las pelotas el lunes 21 de agosto a las 21.45 y por ese motivo los periodistas especializados en espectáculos están enfocados en esa nueva apuesta. El jurado del show estará compuesto por Peña, Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui.

"Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien", comentó Calabró respecto al inminente estreno de Telefe. Asimismo, la columnista del ciclo Lanata sin Filtro en Radio Mitre aseguró que las personas que consultó coincidieron en que la elección de los participantes no habría sido la mejor. "Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis", sumó.

Florencia Peña fue consultada por Primicias Ya sobre las declaraciones de Calabró y no dudó en arremeter contra la comunicadora. "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar", respondió sin tapujos la actriz de programas como La Niñera, Casados con Hijos y Botineras. Y cerró: "Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todo el mundo. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa... Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y no sé si es mejor, así que... ¡en tu cara!", contundente.

Qué dijo Flor Peña de Got Talent Argentina

La actriz reveló cuán contentos están ella y sus compañeros del proyecto que llevan a cabo y reveló detalles del formato del reality show. "El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido increíblemente por un canal líder y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele", contó.