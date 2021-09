Flor de la V se burló de los llantos de Rocío Marengo

La diva no perdonó a la modelo por su supuesta actuación cada vez que llora en vivo. Flor de la V lanzó un lapidario comentario sobre Rocío Marengo.

Florencia de la V tuvo un nuevo sincericidio al referirse a Rocío Marengo y sus incontables lantos en televisión. La conductora de televisión se expresó después de ver un largo informe que compiló todas las ocasiones en que la participante de Showmatch: La Academia ha roto en llanto por diversas peleas que ha tenido con otras figuras del espectáculo.

“Pero llora sin lágrimas”, lanzó Ezequiel Campa, panelista de A la Tarde y, como no podía ser de otra manera, de la V sacó a relucir su irónico humor y sumó: “¡Ojo seco no me sirve!”. Por su parte, la periodista Débora D’Amato mostró otro punto de vista y señaló que Marengo hace un reality con sus llantos y es funcional al show televisivo.

Estas acotaciones se dieron como consecuencia del fuerte descargo que Rocío tuvo hace algunos días en la pista de Showmatch, en contra de su pareja, Eduardo Fort. “Estoy harta de remar en dulce de leche tratando de salvar una relación. Bah, no sé si ‘salvar’ porque está todo bien. Pero estoy hace ocho años, remando acompañando y no es verdad de venir a acompañarme, se hace el que me apoya”, comenzó su discurso.

“Estoy harta, repodrida, ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a puteaba por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, que me mintió”, siguió y concluyó: “Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, y se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir”.

Fulminante opinión de la hija de Eduardo Fort tras el discurso de Rocío Marengo

En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Macarena Fort se refirió al descargo que Rocío Marengo había hecho en Showmatch. “Después de esto, por mi parte, Rocío no va a ser bienvenida en mi familia. Se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en tele puede y para responder un mensaje no tiene tiempo, por eso lo digo por acá, a su estilo”, expresó la hija del empresario.

“Me molestó todo: las formas, sabiendo que mi papá no es una persona mediática, porque lo dice en la tele y no en la intimidad. Uno tiene que medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y la repercusión. Tengo dos hermanos que van al colegio y pueden recibir comentarios”, cerró la joven.