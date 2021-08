Flor de la V no perdonó a Vicky Xipolitakis: “Muy viva y ahora no tiene casa”

La actriz se expresó en A la Tarde sobre el problema que tiene la vedette por un posible desalojo del departamento donde reside con su hijo.

La actriz Florencia de la V se pronunció en una aparición televisiva sobre el estado de Vicky Xipolitakis, en medio de su conflicto contractual con el propietario del departamento donde vive con su hijo. Según se informó, el alquiler del lujoso hogar donde la vedette reside es abonado en un 50% por su ex esposo y en un 50% por ella; pero la parte de ella no se habría pagado en los últimos meses y por eso se la desalojaría.

“Yo lo que pienso es que, mirá la diferencia con ciertas mujeres del espectáculo como el caso que estábamos hablando ayer de Wanda Nara, cómo es la viveza o claridad que tienen algunas”, comenzó su descargo la ex conductora de La Pelu, sobre la poca rapidez que sintió por parte de Xipolitakis en su divorcio con su millonario ex esposo.

Luego, en la misma línea, de la V continuó su discurso e hizo referencia directa a las pocas habilidades de la vedette para sacar provecho económico de la fortuna de su marido. “Vicky Xipolitakis parece como muy viva, parecía muy inteligente. Cuando estaba con Naselli mostraba una vida 5 estrellas por el mundo entero y ahora no tiene casa. No tiene departamento y vive con un chico, con un hijo. Me parece que es para analizar”, concluyó la diva.

La palabra de Xipolitakis

“Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo. Es alquilado. Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Prefiero vivir en paz y tranquila. Pero por un montón de motivos no me puedo ir. ¿Cómo hago? No tengo el dinero”, explicó Vicky en Cortá por Lozano y así llevó un poco de claridad al conflicto mediático que atraviesa. “Es como que por ley, la madre y el padre pagan lo mismo, pero mi situación no es igual a la del padre. Yo no trabajaba, cuidaba al nene. El contrato está en dólares, no lo puedo pagar. Pago las expensas y los servicios”, continuó.

“Yo tenía dos abogados de canje. No podía pagar. Me encontraba sin trabajo. También se burlaron porque pedía canje de comida y estaba trabajando para darle todo a mi hijo”, remató la ex participante de MasterChef Celebrity.

“Está shockeada”

“Acabo de compartir el programa de Vero Lozano y, bueno, está pasando un momento complicado, difícil, porque se enteró por los medios que tenía esta principio de desalojo de su casa. Así que está bastante shockeada, nos puede pasar a cualquiera”, expresó Marcelo Polino en diálogo con A la Tarde, sobre cómo atraviesa Xipolitakis este momento. “El tema es así: la orden no es contra ella, se le mandó a Naselli, que es el marido. El propietario es un señor que vive en Italia, entonces le mandó este pedido a su ex marido”, sumó.