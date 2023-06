Flor de la V frenó Intrusos y se animó a contar su calvario en vivo: "Me va a costar muchísimo"

La conductora de televisión se sinceró sobre el delicado momento que atraviesa. Flor de la V habló sin escrúpulos hacia la audiencia de Intrusos.

Flor de la V dio a conocer a su público que atraviesa un delicado momento personal debido a la salud de una persona allegada a su círculo de amigos. La conductora de televisión contó que el grave estado de salud de una excompañera de trabajo la tiene muy angustiada.

La madre de Paul e Isabella Goycochea habló en Intrusos sobre la salud de Silvina Luna, íntima amiga suya con quien compartió varias trabajos en televisión y en teatro. La modelo de 43 años fue parte de La Pelu, el exitoso magazine que De la V condujo en 2012 y 2013 en Telefe, y aportaba su frescura al ciclo en las secciones de sketches de humor.

"Tengo a una querida amiga que está pasando un momento muy grave de salud. Me va a costar muchísimo hacer este programa, ya se los voy adelantando. Con Silvina Luna empezamos juntas, hace mucho con Gerardo Sofovich, queriendo triunfar, que nos vaya bien en la vida", comenzó su descargo la actriz que compartió elencos teatrales con Luna en obras como Cirugía Para Dos y Explosivos. Y sumó: "Hicimos muchísimos éxitos, cantidades de obras en muchísimos teatros. Hemos pasado momentos increíbles, hemos llorado, y a mí me afecta muchísimo lo que está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece".

De la V recordó que Silvina Luna sufrió mucho durante su infancia y adolescencia por algunos vínculos. "Uno, quizás la veía como una mujer hermosa, con un físico despampanante y podía pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor. Estamos pidiendo por su salud. Si vos creés en algo, prendé una velita para Silvina Luna que está en un estado extremadamente delicado", concluyó su descargo la diva.

Qué le pasó a Silvina Luna

La actriz tiene afecciones renales desde hace más de diez años como consecuencia de una intervención quirúrgica y desde el 14 de junio se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Italiano debido a una bacteria que originó complicaciones respitatorias en su organismo. La joven estuvo sedada y con asistencia respiratoria todo ese tiempo hasta hace algunos horas, cuando le quitaron el respirador y la sedación. Los rumores indican que Silvina Luna se habría despertado y habría reconocido a su hermano, según informó la cronista de A la Barbarossa, a pesar de que aún no hay un parte médico público por decisión de la familia.