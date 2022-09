Flor Bertotti reveló cómo es su relación con la actual pareja de Guido Kaczka: "Estamos ahí"

La celebridad dio a conocer cómo es su vínculo con el padre de su hijo. Flor Bertotti y Guido Kaczka son padres de Romeo, fruto de su matrimonio terminado en 2010.

Florencia Bertotti habló sobre su relación con la actual esposa de Guido Kaczka, con quien la actriz formó un matrimonio entre 2006 y 2010 y tuvo a su hijo Romeo. La protagonista de series como Floricienta y Son Amores contó cómo es la dinámica establecida con el conductor de Los Ocho Escalones para la crianza de su hijo.

La actual pareja del actor Federico Amador habló de su relación con Kaczka tras su separación. "Súper fluida, natural. Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite", enunció Bertotti en diálogo con Infobae.

En otro orden, la estrella de Guapas habló sobre Pancha, su línea de indumentaria para chicos que lleva adelante desde hace nueve años. "Es un orgullo enorme decir que tenemos una pyme, que somos industria argentina y damos trabajo a un montón de familias. A mí me re decían: 'Pero qué lástima que no te llaman más, si eras buena actriz'. Nunca podía ser una decisión mía: si no trabajaba era porque no me llamaban", reflexionó Bertotti. Y agregó: "Hay algo del éxito que parece que estás súper disfrutando, pero cuánta gente escuchamos que dice que no, que se siente vacío, que no ve a sus hijos".

Mamá ante todo

Flor Bertotti contó que en un momento de su carrera decidió hacer un parate en lo profesional, pese a las interesantes propuestas que le llegaban. "Siempre tuve mucha conexión con mi pulso y con mi disfrute, y ser mamá me hizo dimensionar eso. Cuando estaba embarazada de Romeo, estaba re creativa, y tenía proyectos para después de que él naciera, pero no tenía idea lo que era ser mamá ni ocuparme de una persona que dependiera de mí permanentemente", comentó la actriz.

