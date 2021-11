Flavio Azzaro le respondió a Pampita tras su defensa a García Moritán: "Queda feo"

Flavio Azzaro salió a responderle con todo a Pampita después de que la modelo disparara contra el periodista por su cruce con Roberto García Moritán.

Flavio Azzaro volvió a disparar con munición pesada contra Roberto García Moritán y Carolina "Pampita" Ardohain, después de que la modelo saliera a defender a su marido tras el cruce que protagonizó en Polémica en el bar. La jurado de La Academia de Showmatch también apuntó contra Mariano Iúdica al asegurar que tanto él como la producción no tuvieron el respeto por el invitado que se merecía.

Roberto García Moritán pasó por Polémica en el bar el pasado lunes y protagonizó un intenso debate lleno de chicanas con Flavio Azzaro. Fiel a su estilo, el panelista de América no se guardó nada y entre otras cuestiones le preguntó de forma irónica: "¿Usted es economista o marido de Pampita?". La discusión siguió en ese tenor y García Moritán pareció prestarse de buena gana al debate. Pero a quien no le gustó cómo se desarrolló el programa fue a Pampita, que apuntó contra Azzaro en sus redes sociales y en diálogo con Intrusos, donde también disparó contra Mariano Iúdica y la producción de Polémica en el bar.

"Me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor tienen que tener cierto respeto por el invitado. Y me pareció, más allá de los comentarios de él (Azzaro), la producción y el conductor no tuvieron el respeto que Robert se merecía", consideró la modelo, que también reveló que su marido lleva más de "dos décadas" en el rubro gastronómico. Mariano Iúdica escuchó la defensa de Pampita e hizo su propio descargo en el inicio del programa del martes: "Cuando dice ‘el conductor’ yo sé que está enojada, porque si no hubiera dicho ‘Mariano’".

"No era la intención traerlo a Roberto acá para que pase un mal momento. De hecho, se subió a la discusión y lo hizo maravillosamente bien. Después, cuando terminamos, nos quedamos hablando. Pero estuvo divertido, pegó dónde tenía que pegar y participó de un programa picante", agregó el conductor del programa de América TV. Pero eso no fue todo, porque Flavio Azzaro también saltó para contestarle a Pampita, molesto con sus palabras.

La respuesta de Azzaro a Pampita

"Igual Pampita no trabaja en Canal A, trabaja en el programa de Tinelli que es un quilombo bárbaro... Lo digo con onda, pero no lo dice Teté Coustarot. Ella también vive del debate y está todo bien", comenzó señalando Flavio Azzaro, siguiendo con el tono picante. Lejos de relajarse y bajar los decibeles, el periodista deportivo disparó con todo: "Dice que su marido hace dos décadas que trabaja en la gastronomía. Bueno, ¡que vaya a Utilísima entonces! ¿Acá viene? Si viene acá es para polemizar".

Además, Azarro consideró que la discusión le había servido a los dos, pero también criticó que la modelo se metiera en la disputa que era entre ellos. "Es como que mi novia salga a defenderme a mí. ¡Queda feo!", cerró un Azzaro muy filoso.