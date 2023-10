Filtran violentos detalles sobre la pelea entre Flor de la V y Lucas Beretero: "Trompadas"

Revelaron lo que nadie sabía sobre la pelea entre Flor de la V y Lucas Bertero al aire en Intrusos.

Florencia de la V es una reconocida actriz, exvedette y actual conductora de Intrusos (América TV) que durante las últimas semanas se vio involucrada en fuertes polémicas con diferentes colegas del periodismo. Uno de ellos fue Lucas Bertero, quien trabajó en su programa como panelista hasta que el canal lo despidió, tras un tenso ida y vuelta al aire que mantuvo con De la V. Ahora que pasaron algunos meses, se revelaron detalles desconocidos sobre el enorme escándalo que se armó detrás de cámaras.

La pelea se desató cuando Florencia increpó al panelista en una emisión en vivo, luego de que este le preguntara al abogado Marcelo D'Alessandro por la relación entre el Doctor Mühlberger y su hermana. Furiosa, la conductora lo enfrentó: "¿Y qué tiene que ver la hermana? Estamos hablando de otra cosa. ¿Qué tiene que ver?". Poco tiempo después, Bertero contó su versión de los hechos y aseguró que esta no era la primera vez que su colega lo maltrataba. En este contexto, se filtró lo que nadie sabía sobre su discusión.

Mariana Brey, quien conversó con un testigo de la discusión, contó en Socios del Espectáculo (El Trece) cómo fue ese momento. "Esa reunión se dio en un control, donde aparentemente no estaban ellos dos solos, había más personas", comenzó. Luego, agregó: "La frase que habría dicho la conductora a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas, yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'".

Por otro lado, Nancy Duré, quien también estuvo presente, sumó que su cruce duró dos días seguidos. "El caso era Mühlberger, él dijo su comentario sobre la hermana, Florencia no quería seguir con eso y decía que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, tenía que ver en realidad... Termina el programa, él dice 'me voy a ir porque no quiero que la siga'", aportó la panelista.

Luego, agregó que en un momento Bertero se quiso ir. "Ahí es cuando se produce esta charla en un tono que no era el indicado. Fue una situación que no fue para nada agradable. Lo que a nosotros nos pareció en ese momento es que además de lo que había pasado al aire, tenía que ver con algo personal, porque si no, no se justificaba tanto", concluyó Duré, mientras que Brey concluyó en que "hay un tema personal".

El furioso descargo de Lucas Bertero contra Flor de la V: "Pudiste dejarme en la calle"

En octubre de 2023, Bertero hizo un descargo en sus historias de Instagram en el que apuntó contra la conductora de América. "Un año y medio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe. ¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás", escribió el expanelista.

Y con respecto a los tratos que sufrió, agregó: "¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles el verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad". Por último, agregó que "se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra".

Además, aseguró que De la V estuvo a punto de dejarlo en la peor situación económica. "Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente", cerró.