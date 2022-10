En vivo: amenazaron de muerte a un periodista de América TV

Uno de los periodistas de América TV anunció que lo amenazaron de muerte y el estudio de televisión se quedó paralizado por la angustiante noticia.

El equipo de A la tarde (América TV) vivió un momento de tensión al aire cuando el periodista Lucas Bertero anunció que lo amenazaron de muerte y pidió que quede registro en vivo por si llegaba a ocurrirle algo. "No tengo miedo, pero sí puede llegar a pasar algo", advirtió, generando un clima de preocupación entre sus compañeros y Karina Mazzocco, la conductora.

En medio de un informe sobre "la guerra desatada" entre L-Gante y Tamara Báez, el periodista Lucas Bertero interrumpió la información para anunciar que le llegó una amenaza por teléfono: "Recibí una amenaza con una foto de un arma". Inmediatamente, la señal hizo cambio de graphs y Mazzocco no ocultó su temor, acercándose a su compañero para ver la foto y los mensajes.

"Se la mandé a la producción. Es una amenaza de una persona que me dice: 'tengo 16 años, salgo en 2 minutos de la cárcel y te voy a matar, te voy a pasar por encima del auto'", detalló el periodista. Acto seguido, comentó: "Lo quiero decir porque no tengo miedo pero sí puede llegar a pasar algo. El nombre de la persona no lo vamos a dar. '16 años, entro y salgo perro. Preguntame bicho, yo te mato de una', dice. Y hay dos audios".

L-Gante sedujo a Karina Mazzocco en vivo: "Estoy enamorado de la conductora"

L-Gante sorprendió a Karina Mazzocco en A La Tarde (América TV) al tirarle un picante comentario en vivo. Una vez más, el creador de la cumbia 420 demostró su faceta seductora frente a las cámaras.

Esta no es la primera vez que L-Gante intenta conquistar a una mujer en televisión. Recientemente, el cantante fue vinculado con Wanda Nara e incluso le coquetea a través de Instagram dejándole comentarios picantes. Esta vez, coqueteó con Karina Mazzocco en vivo en plena entrevista.

Todo comenzó cuando Mazzocco le hizo una nota a Elián Valenzuela para preguntarle por los rumores de romance con Wanda. Sin embargo, el cantante la sorprendió con una contundente declaración de amor. "No se aguantan y me quieren preguntar por Wanda. Vos sabés que en la calle todos me preguntan '¿Y Wanda? ¿Es verdad que estás con Wanda?'. Pero somos buenos amigos", comenzó el cantante.

Fue entonces cuando Karina lo encaró con una pregunta muy concreta: "Escuchame, ¿estás enamorado?". "Sí, estoy enamorado de mí mismo", bromeó el cantante. "En algo andás, Elián, contanos", insistió Mazzocco. "Y de la conductora", sumó L-Gante, dejando a Mazzoccco sin palabras. Acto seguido, Elián cortó el teléfono y se fue.

"Elián, de verdad, ¿andás en algo?", insistió la conductora, pero ya era demasiado tarde: L-Gante había abandonado el móvil. "¡Nooo! Se fue. Desapareció, me dejaron sola", se quejó la conductora. E hizo una confesión: "El pibe es muy carismático...".