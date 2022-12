Filtran un audio de la mamá de Messi, angustiada: "No puedo soportar"

Celia, la madre de Leo Messi, reveló cómo vivió el partido de Argentina contra Países Bajos.

Filtran un audio de la mamá de Messi angustiada: "No puedo soportar otro partido así"

Filtran un audio de la mamá de Messi angustiada: "No puedo soportar otro partido así"

Tras el enorme pase a semifinales del Mundial de Qatar 2022, un audio de Celia, la mamá de Lionel Messi, salió a la luz y sorprendió a propios y extraños.

Luego de que la Selección Argentina se consagró como ganadora, Celia se comunicó con LAM (América TV) y contó en primera persona cómo había vivido el momento del empate y los penales, mientras miraba el partido junto a su familia y sus nietos más pequeños.

Pía Shaw, panelista del programa, se comunicó con la mujer para preguntarle qué había sentido durante aquel momento de tanta tensión y angustia. "Hola Pía. ¿Qué querés que te diga? Como verás, esto fue un sufrimiento terrible. No puedo soportar otro partido así porque creo que me muero", confesó la mamá de Messi.

"Todo fue una tristeza cuando empatamos. Los nenes llorando, mis nietos chiquitos, yo, todos... Ojalá que Dios nos siga iluminando y que se de de una vez por todas. Un beso a todas las chicas, beso enorme para todas", concluyó Celia. "Que la mamá del mejor del mundo te conteste... Otras por mucho menos ni te miran. Es un amor, es re fan de LAM", cerró Yanina Latorre, conmovida por haber obtenido un audio de la madre de Leo.

La palabra de Leo Messi tras la victoria de Argentina frente a Países Bajos

Luego del triunfo de Argentina sobre Países Bajos, Messi y el resto de los jugadores de la Selección Argentina hablaron con la prensa y se descargaron tras las injusticias por parte del árbitro español Antonio Mateu Lahoz.

"No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial. Sufrimos en el momento en que teníamos que sufrir y pasamos lo más lindo", dijo el mejor del mundo, en diálogo con TyC Sports.

Además, agregó: "No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero, porque te sancionan. No se puede poner un árbitro así en este tipo de partidos". Asimismo, "La Pulta" apuntó contra Louis "Van Gaal y señaló, picante: "Dice que juega al fútbol y se la pasaron tirando pelotazos durante los últimos diez minutos".

Por otro lado, destacó el enorme trabajo en conjunto que hizo la Selección y sus expectativas para el próximo partido: "El equipo nunca bajó los brazos y la semifinal del martes ante Croacia, será un partido dificilísimo. Es un seleccionado durísimo, viene de ser subcampeón en el Mundial pasado, dejaron en el camino a Brasil. No son fáciles".