Filtran lo que todos pensaban sobre Coti de Gran Hermano: "Si te dan, te dan"

Filtraron un detalle desconocido sobre el día a día de Coti Romero, tras su salida de la casa de Gran Hermano.

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a impactar a sus seguidores de las redes sociales, tras su salida de la casa más famosa del país. Ahora que terminó el reality, la joven oriunda de Corrientes tiene una gran cantidad de ofertas laborales a su disposición, al igual que otros exintegrantes del reality. En este contexto, se filtró cuánto dinero pidió por su presencia en un desfile.

Muchos de los exparticipantes de la casa recibieron propuestas vinculadas al mundo de la televisión, la danza y el teatro. En el caso de Coti, recientemente le propusieron participar en un desfile, pero al ver la enorme cifra de dinero que habría pedido, la marca habría dado un paso al costado.

“Tuve que llamar a Coti para que haga una pasada y sacarse algunas fotos. Me pidieron 800 mil pesos”, reveló el periodista Facundo Ventura en Mañanísima (Ciudad Magazine). El objetivo era que la exparticipante de Gran Hermano esté unos minutos en el desfile y la gran suma que solicitó dejó sin palabras a quienes la iban a contratar.

Cuando Carmen Barbieri preguntó cuánto ganaban aproximadamente las figuras por hacer presencia en un evento, Ventura respondió que "depende mucho dónde es la presencia y quién es el artista". "Hay algunos que piden cualquier disparate. La última vez que hablé con Coti me pasaron eso. Me parece muchísimo", sumó. Por otro lado, contó que Nacho Castañares le pidió mucho menos: "Nacho me pasaba la mitad, 400 mil".

"Y bueno, uno pide... Si te dan, te dan", opinó Carmen. "Bueno, pero pidiendo 800 lucas, no sé cuánto te van a contratar", reflexionó el periodista. Estefi Berardi agregó que algunos famosos cuyas carreras ya están bien asentadas en la industria del espectáculo "piden cifras en dólares", como Zaira Nara. "Pero bueno, lo valen por la llegada que tienen, las reproducciones y lo que generan", concluyó la panelista.

Coti y "Conejo" fueron echados a los gritos de un restaurante en México

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga habló sobre la tensa situación que vivió en un restaurante de Cancún, cuando se fueron del lugar sin pagarle propina a un mesero. "Estamos en el aeropuerto a punto de salir para Cancún. Acabamos de comer, pedimos la cuenta y cuando fuimos a pagar, el mexicano dijo ‘la propina’, porque no le habíamos dejado...", contó "El Cone". Y agregó que cuando le dijeron al mozo que no tenían dinero en efectivo, el empleado los agredió. Miles de usuarios de las redes sociales los juzgaron y los tildaron de miserables por no haberle dejado dinero al mozo.