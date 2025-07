Filtran lo que Mirtha no quiere que salga a la luz de Marcelo: "No era solamente su chofer"

Rodrigo Lussich reveló lo que Mirtha Legrand no quiere que se sepa sobre Marcelo.

El escandaloso despido del ex chofer de Mirtha Legrand, Marcelo Campos, sumó un nuevo capítulo a partir de una revelación de Rodrigo Lussich, quien filtró un picante detalle que "La Chiqui" no quiere que se sepa de su relación con el trabajador desvinculado. "No era solamente su chofer", remarcó el periodista.

La confesión de Rodrigo Lussich se dio luego de que en Intrusos (América TV) reprodujeran un audio de Marcelo Campos para hablar sobre las actualizaciones de su juicio laboral contra Mirtha Legrand. "¿Cómo te va? Sí, se está preparando la demanda. No sé si ya está presentada o no, tengo que hablar con el abogado. Todavía la estaba preparando hace dos días, porque hay que hacer un escrito, todo por mail", se lo oye decir al chofer en el audio, dando algunos detalles sobre el estado del juicio.

De vuelta en el estudio, el conductor Adrián Pallares lanzó: "Tenemos malas noticias para Marcelo. La familia Legrand-Tinayre va a ir fuerte contra Marcelo, va a presentar situaciones de distracciones con respecto al auto, golpecitos, multas y tal vez alguna situación de un faltante en la caja chica". En contrapartida, el panelista Pablo Layus sostuvo: "Del lado de él, va a presentar que no era solamente el chofer de Mirtha sino de varios, que no era solamente su chofer sino que también era asistente y custodio de seguridad...".

Tras esa revelación, Rodrigo Lussich soltó un comentario desatado que provocó impacto entre sus compañeros: "Y que lo mandaban a las cuevas a cambiar dólares. Va a contar eso". Las palabras de Lussich se dan luego de que Marcelo hubiera aseverado en declaraciones a la panelista La Criti fuertes palabras sobre su ex patrona: "¿Vos te acordás lo que le dijo Maradona a Toti Pasman?" (en referencia al "la tenés adentro" que el astro del fútbol le dijo al periodista deportivo) (...) Si tu jefe te echa del laburo, te va a tener que pagar. Es así, no es algo mío, es la ley. Y acá pasa lo mismo. Debe tener esa cara de culo por eso".

Por qué echaron a Marcelo Campos, el ex chofer de Mirtha Legrand

Marcelo fue despedido tras 30 años de servicio a la familia de Mirtha Legrand y el Sindicato de Choferes Particulares lo calificó de injustificado, ya que señaló que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular, pero su salario era de $769.207,82. "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya", había remarcado Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV) sobre el escándalo.