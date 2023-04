Filtran la verdadera razón por la que Rusherking habría dejado a La China Suárez: "Traición"

Revelan los detalles de la feroz pelea que habrían tenido "La China" Suárez y Rusherking el día en que se separaron.

Salieron a la luz nuevos detalles sobre los motivos de separación entre "La China" Suárez y Rusherking, quienes confirmaron su ruptura después de un año juntos. Según trascendió, Rusherking habría tomado la decisión de terminar su relación tras una fuerte pelea.

La separación de los dos artistas tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, ya que apenas cinco días atrás, se estaban haciendo declaraciones de amor en las redes sociales. Sin embargo, "La China" confirmó que su vínculo se terminó a través de un triste comunicado y, minutos después, Rusherking publicó otro. Aunque ninguno de los dos reveló por qué tomaron esa decisión, ahora se supo que la actriz le habría revisado el celular, justo antes de un importante show.

"El conflicto entre ellos se dio en el Movistar Arena, donde él dio su show. Ella iba a tener una participación, pero no ocurrió", aseguró Guido Záffora en Intrusos (América TV). "Ella llega al ensayo, se enoja y se termina yendo antes del show. Le hizo una escena de celos, le empezó a recriminar los mensajes que le llegaban de diferentes chicas en su cuenta de Instagram", sumó el periodista.

Y agregó que luego de haber encontrado esos mensajes, Suárez le hizo una dura advertencia: "Le dijo: 'Si vos seguís así, yo esta noche no canto'. Rusher se puso muy nervioso, porque esa también era su noche y él iba a tocar después. Ella se fue del Movistar Arena y cumplió su promesa, no cantó", amplió Záffora.

En este sentido, el periodista explicó que Rusherking "la trató de poco leal y de mala compañera" a Suárez, ya que le hizo ese planteo antes un show muy importante para su carrera. "Sintió que era una traición. En todo el fin de semana, él no le habló a 'La China', estaba muy enojado. A partir de ahí, se dio cuenta de que no era la relación que quería porque sintió una falta de amor y de compromiso", concluyó.

Las escenas de celos entre "La China" Suárez y Rusherking: "Un problema de celos cruzados"

Por otro lado, se rumoreó que "La China" no fue la única en hacer una escena de celos: el cantante también habría descubierto algo que no le gustó para nada. "Me dicen que la cosa se empieza a complicar después del cumpleaños de 'La China', cerca del 10 de marzo. Fue un problema de celos cruzados", anunció Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Rusher toma la decisión de separarse, él ya no está para un compromiso. Estar con una mujer como 'La China' implica un montón de cosas, ella es madre, tiene hijos, quería envejecer a su lado y él tiene 22 años... Entonces, él empieza a ir solo a la fiesta Bresh. Lo que dicen es que ella era tóxica y muy pesada con él a la hora de preguntarle qué hizo, con quienes estuvo y demás", detalló.

Varela añadió que Rusherking, por su parte, habría descubierto que "La China" le envió menajes recientemente a Wos, con quien habría tenido un breve romance antes de conocerlo. "Él se habría enterado de los mensajes de la China con Wos ahora. En su momento, Wos no quería compromisos", cerró la panelista.