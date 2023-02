Filtran la verdadera identidad de "Gran Primo" y tiembla Telefe: "Habla con los chicos"

Salió a la luz la verdadera identidad de "Gran Primo", en medio de los rumores de fraude de Gran Hermano.

Gran Hermano 2022 (Telefe) enfrenta fuertes rumores de fraude desde que Romina Uhrig nombró a un tal "Gran Primo", una persona que les filtraría información del afuera a los participantes. Ahora, por fin se supo más sobre esta misteriosa figura.

Todo comenzó cuando Uhrig, la líder de la semana, dijo al aire que iba a salvar a Daniela Celis pero que, tras una conversación con "Gran Primo", se dio cuenta de que lo mejor era salvar a Julieta Poggio. El video del momento se viralizó en pocos minutos y millones de usuarios se preguntaron quién será esta persona.

"Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho”, había declarado la exdiputada en vivo. Más tarde, Santiago del Moro dijo que se trataba de Juan, el psicólogo de la casa, cuyo trabajo es escuchar y asistir a los participantes.

Sin embargo, luego Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), intervino y dijo que "Gran Primo" no era el psicólogo, sino otra persona que suplanta a Rodrigo Vals, la voz principal de Gran Hermano. “Es el que habla con los chicos en el turno noche”, aseguró. Si esto es cierto, esta persona estaría filtrando información del exterior, algo que está terminantemente prohibido en las reglas del juego.

Las repercusiones que tuvo "Gran Primo" entre los fanáticos de Gran Hermano

Hay muchas preguntas sin respuesta entre los televidentes, quienes piden que la producción de explicaciones. "Che, ¿la produ de GH no piensa dar un comunicado de todo lo que pasó? En vivo y en directo, Romina y Julieta hablaban de cómo 'Gran Primo' condicionaba sus decisiones en el confesionario, es gravísimo esto, pero seguro lo dejan pasar como si nada", se quejó una usuaria de Twitter.

En este sentido, otros televidentes opinaron que "hay acomodo". "Y si quedaban dudas, la propia Romina dijo que salvó a Julieta porque se lo dijo 'Gran Primo'. Estas tres están blindadas por la producción y el domingo va a haber manoseo de números", observó otra usuaria de la plataforma. "Quiero nombre y apellido, para asegurarme de que nunca más vuelva a trabajar en nada", se quejó otra usuaria, completamente indignada.