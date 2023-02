Julieta mandó al frente a la producción de Gran Hermano y cortaron la transmisión: "Es cualquiera"

Julieta Poggio filtró un detalle sobre la producción de Gran Hermano y la censuraron: el video.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), expuso a la producción del reality al revelar los llamativos manejos que tienen. Rápidamente, Pluto TV cortó la transmisión, como sucede cada vez que los "hermanitos" dicen algo que pone en juego al programa.

Resulta que, días atrás, Daniela Celis y Romina Uhrig habían escuchado una conversación entre dos productores, mientras estaban acostadas haciendo silencio. Según las dos participantes, escucharon cómo una productora saludaba a un compañero y le decía: "Nos vemos el domingo". Desde entonces, están atentas a ver si se repite la situación.

Esta vez, fue Poggio quien se percató de una llamativa situación y se lo contó a sus compañeros. "El otro día por primera vez vi personas ahí afuera. Estaba entrenando con Ro y le vi la cara. La cara, eh", les aseguró la bailarina al resto de los "hermanitos". "Es cualquiera ya”, agregó indignada. Acto seguido, la producción cortó la transmisión.

La extraña situación que vivió Julieta Poggio con un miembro de la producción de Gran Hermano

Meses atrás, Julieta había relatado un hecho aún más preocupante: que un miembro de la producción le sacó una foto y le tiró un beso. "Boludo, fue muy loco del celular. Te lo juro..., me tiró un beso. Aparte le vi la cara. Nunca le vi la cara así a alguien", le contó la bailarina a Walter "Alfa" Santiago. "¿Qué cara?", le preguntó "Alfa".

"En la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio. Y le veo la cara. Como lo miré, hubo un contacto visual y me tiró un beso. Te lo juro por Dios...", agregó Julieta. El hombre de 61 años le dijo que era una situación "grave" y que no debería tomárselo a la ligera, pero Poggio no dimensionó la gravedad de la situación y se lo tomó con humor.

"¿Te estaba sacando fotos con el celular? Eso no está bueno... Que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos...", le remarcó Walter. Julieta le respondió que "eso debe estar permitido", pero "Alfa" insistió con que no. "Ojo...", le advirtió el participante.

Patricia Destefani, la madre de Julieta Poggio, habló al respecto y dijo, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó, pero que fue bien intencionado”. En este sentido, destacó que lo único que le importa es "que Juli esté resguardada y cuidada".