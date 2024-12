Muerte y misterio: la pareja del "Negro" Cáceres murió tras caer de un séptimo piso

La pareja del exfutbolista Fernando "el Negro" Cáceres, Raquel Candía, murió este martes tras caer del séptimo piso del edificio al que se habían mudado recientemente con el exjugador en Ramos Mejía. Tras la muerte, la familia de la mujer aseguró que no fue un accidente y acusó que “la mataron”.

El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en la calle Suipacha 360, en La Matanza, donde Cáceres y Candía se habían mudado el sábado. La mujer cayó al patio interno del edificio, y testigos afirmaron haber escuchado gritos en las horas previas al incidente. Algunos testimonios también revelaron a la Policía que vieron la caída, aunque las causas de la muerte aún están bajo investigación.

El fiscal de La Matanza, Carlos Arribas, está a cargo del caso y tomó declaración a Cáceres, quien era la única persona presente en el departamento en el momento del suceso. Los oficiales encontraron el hogar completamente desordenado al ingresar.

Denuncia de la familia e investigación de la muerte

En tanto, los familiares de Raquel Candía sostienen que su muerte no fue un suicidio, sino un homicidio. "Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy seguro de que ella no se iba a matar. Lo que tengo claro es que la mataron", declaró un familiar a los medios.

Actualmente, la UFI de Homicidios, dirigida por Arribas, maneja tres hipótesis: accidente, suicidio y femicidio. El hermano de la víctima afirmó que los vecinos mencionaron haber escuchado violencia, empujones y gritos antes de la caída.

Adela, madre de Raquel, también expresó su dolor: "Ella hacía más de un mes que no veía a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los vio más". Añadió que Raquel tuvo muchos problemas con su pareja, aunque no conocía bien al actual.

Hasta el momento, la causa tiene un único señalado: el exfutbolista, quien se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, aún no declaró en la causa. Se espera el resultado de la autopsia para avanzar en la investigación, que fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".

La historia de Cáceres

Fernando "el Negro" Cáceres, exjugador de Argentinos Juniors, River y Boca, entre otros equipos, se desplaza en silla de ruedas desde hace más de 15 años, tras un ataque a tiros en un intento de robo el 1 de noviembre de 2009. En aquella ocasión, fue interceptado por cuatro delincuentes armados mientras circulaba en su automóvil. Uno de los asaltantes disparó a través del parabrisas, hiriéndolo gravemente en la cabeza. Desde entonces, Cáceres se encuentra en silla de ruedas.

"Quise parar una bala con mi cabeza", reconoció en una entrevista. En 2021 estuvo en coma farmacológico y atravesó un momento grave de salud, del que tiempo después se recuperó.