Figura de América TV pegó el portazo: "Es durísimo"

Una histórica figura del ciclo A la tarde se tomó una pausa del magazine y emocionó a sus compañeros, quienes le desearon lo mejor para su futuro.

El magazine A la tarde (América TV) despidió a una de sus figuras al aire, generando un clima de emoción en el estudio de televisión. "Es durísimo", señaló la querida personalidad que también se tomará una pausa de su trabajo en Radio 10.

La periodista en cuestión es Débora D'Amato, histórica del ciclo de espectáculos y farándula. "Es el último día de Débora D'Amato, que se toma licencia por maternidad", anunció Karina Mazzocco antes de cederle la palabra a la panelista, visiblemente emocionada por la decisión que debió tomar para transitar su embarazo.

"Este cuerpito no da más. Es durísimo. Yo quiero estar, soy muy feliz acá. Y es muy difícil ser feliz en un trabajo. Todos los días es una fiesta", reconoció la periodista muy querida entre sus compañeros. Emocionada, sumó: "No trabajar es durísimo, pero hay que entender que embarazada se está pocas veces en la vida y no lo estaba disfrutando, porque no doy más".

Débora D'Amato deja América TV por un tiempo.

En su cuenta de Instagram, Débora compartió una fotografía junto al equipo de A la Tarde y escribió un sentido mensaje de agradecimiento: "Orgullosa de todos. De mis compañeros, de mi producción y de cada uno de los que hace más de un año me hacen felices. Mi cuerpito dijo 'hasta acá' y Charo es la que manda. Su hermana Lola, avala. ¡Hola licencia! Nos volvemos a ver en el 2023. Gracias por todo". La dedicatoria estuvo coronada con un "los quiero".

Luis Ventura cruzó a los gritos a Débora D'Amato: "No me faltes el respeto"

Días atrás, Luis Ventura protagonizó un fuerte cruce con Débora D'Amato en vivo en A la Tarde (América TV) mientras debatían el conflicto legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, quienes comparten tres hijas en común. Todo comenzó cuando Roberto Castillo, el abogado de Cinthia, se presentó al programa para contar cuál es la situación actual entre la expareja. Ventura opinó que la panelista expone demasiado sobre la vida personal de las niñas en redes sociales y se posicionó en defensa de Defederico. Débora lo frenó en seco y comenzó una pelea que terminó a los gritos.

"Acá son monólogos, cuando me dan la palabra a mí no me dejan hablar. Yo lo que digo es, ¿por qué Cinthia tiene importancia como madre respecto a sus hijas y la mamá de Defederico, que escucha a su hijo y lo defiende, no tiene importancia?", se quejó Ventura luego de que sus colegas comentaran cómo la madre de Matías salió a defenderlo en la prensa. El momento terminó con un fuerte cruce entre los compañeros de equipo, donde no escatimaron en gritos y reclamos.