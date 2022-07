Feroz pelea en el cumpleaños de Majo Martino: "Casi le mete una piña"

Dos participantes de El Hotel de los Famosos se enfrentaron ferozmente en el cumpleaños de Majo Martino: los detalles.

Locho Loccisano y Santiago del Azar protagonizaron un intenso momento en el cumpleaños de Majo Martino, que fue festejado en un bar de Palermo. Según testigos, la situación comenzó casi termina a las trompadas.

En esta fiesta estuvieron presentes varios participantes de El Hotel de los Famosos (El Trece) y el escándalo comenzó cuando Locho encaró a Santiago por un conflicto del pasado y a modo de venganza comenzó a imitarlo enfrente de todos sus compañeros, burlándose de sus gestos y expresiones. El cocinero no pudo tolerar semejante humillación y le dio pie a una fuerte pelea.

“Esa noche me di cuenta de que claramente es un careta. Le hubiera metido un buen bife para ponerlo en su lugar, porque lo que hizo es intimarme y encima rodeado de sus amigos, haciendo caras como gozándome”, contó el chef. Y explicó que fue Locho quien lo encaró ya que estaba enojado por sus declaraciones sobre él en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Me vino a saludar irónicamente, como con desgano y por compromiso. Me dijo: ‘Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales’. Yo le dije que no estaba hablando mal de él, sino diciendo lo que pensaba. Me palmeó la espalda, me doy vuelta y lo digerí, no le contesté, y cuando llegó mi novia ella me dice: 'No sabés la cara que hizo cuando te diste vuelta’", detalló el cocinero.

“Volví y le dije: ‘Me parece que estás muy equivocado, no me estoy colgando de vos. Digo lo que siento y lo que pienso, vos no me vas a venir a decir a mí lo que puedo o no decir. No te estoy insultando ni agrediendo'", agregó Santiago del Azar, y explicó que esta situación le terminó por confirmar lo que pensaba. “Me mostró lo que es. Yo antes quería creer el personaje de que lo maltrataban, pero me demostró que lo que es, que tiene doble cara”, cerró.

Por qué se pelearon Locho Loccisano y Santiago del Azar

Según contó el panelista "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine), todo comenzó cuando Santiago habló mal de Locho en su programa. A raíz de esto, Loccisano encaró al cocinero en el cumpleaños de Majo. “Ayer al otro día del cumpleaños recibí un mensaje de Santiago, nuestro cocinero, que me dijo que tuvo un encontronazo con Locho. Santiago había hablado mal de él acá en el programa y Locho lo encaró, según dice Santiago”, detalló el periodista.

“Santiago me dijo que lo enojó que lo encarara, que casi le mete una piña”, prosiguió. “¿Pero tan grave fue?”, le preguntó Carmen Barbieri, completamente sorprendida. “Eso me dijo. Todo pasó en el cumpleaños de Majo, pero yo no vi nada porque llegué más tarde”, cerró "Pampito".