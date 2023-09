Fernando Burlando reveló cuál es el último deseo de Silvina Luna que le prometió cumplir

Cuál es el último pedido que Silvina Luna le hizo a Fernando Burlando antes de morir.

Fernando Burlando es un reconocido abogado de 58 años famoso por haber defendido a varias figuras públicas, como Diego Maradona, Rodrigo "El Potro" Bueno y Silvina Luna. La muerte de Silvina, que ocurrió el pasado 31 de agosto de 2023 a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, generó una enorme conmoción en el país, especialmente porque a pesar de las pruebas irrefutables, el médico sigue libre. Es por esto que Burlando, quien vio desde cerca el calvario que vivió la modelo por su salud, reveló cuál fue el último deseo que Luna tenía y que le prometió cumplir.

Silvina no fue la única víctima de Lotocki. Mariano Caprarola, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y muchas otras personas más también sufrieron graves consecuencias en su salud a causa de la sustancia que el doctor les aplicaba a sus pacientes, polidimetilsiloxano, una silicona líquida mezclada con cemento para prótesis dentales. Sin embargo, Lotocki continúa libre, aunque está inhabilitado para ejercer su profesión. En este contexto, el mediático letrado dio a conocer cuál era el mayor objetivo de Silvina para obtener justicia.

El abogado contó, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, que Luna quería grabar una serie que expusiera todo lo que el cirujano hizo con sus pacientes. “Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, relató.

Y recordando la urgencia que la modelo tenía por concretar este proyecto, sumó: “Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Ezequiel (Luna) también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”.

El duro descargo de Burlando por la mala praxis de Lotocki a Silvina Luna

Luego del entierro de la modelo, el letrado conversó en Poco Correctos (El Trece) e hizo un contundente descargo tras escuchar la entrevista que el programa le hizo a Ileana Lombardo, abogada de Lotocki. “Está en el médico bregar y cuidar la salud de sus pacientes. Si yo te pongo una cantidad desmesurada de material, por más que esté autorizado, eso depende del profesional. Puntualmente, lo que pasó acá es que a Silvina Luna le reventaron los dos glúteos, se los transformaron dos adoquines”, sostuvo.

En este sentido, explicó que “hubo músculos en los que ella tenía que tener naturalidad, funcionalidad", y que "además de lo que generó el producto, le rompió los músculos". "Si yo me pongo este material en mis bíceps se van a transformar en dos rocas, pero seguramente después me los van a cortar, porque son dos piedras. Eso es lo que le puso este hombre a Silvina, y es lo que le sacaron con cantidad de granulomas el día de la operación de autopsia. Y lo mismo ocurrió con las lonjas de tejidos que le sacaron de sus piernas, porque tenía tejido por todos lados, entramado en sus músculos hasta el hueco poplíteo”, cerró, indignado.