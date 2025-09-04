Feinmann le dijo a Javier Milei lo que no quería escuchar.

El periodista Eduardo Feinmann le dio la peor noticia al presidente Javier Milei, a días de las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo Feinmann en A24.

Ocurrió durante un diálogo con el periodista Pablo Rossi, quien consideró que "las imágenes aéreas" del acto de cierre de campaña de Milei en Moreno "daban un núcleo reducido". "Poca gente", sentenció.

Allí, Feinmann acotó: "Poca gente". Cuando Rossi advirtió que "esas 10.000 personas" que esperaba el oficialismo en Moreno no habían ido, Feinmann insistió: "Eso no habría ocurrido".

"Ni los 100 colectivos tampoco. El documento de la Provincia hablaba de 100 colectivos, 10.000 personas. Bueno, esa habrá sido la información que desde la propia organización estaban dando", continuó Rossi, a lo que Feinmann sumó: "Por ahí fue una expresión de deseo. Ahí no se ven 10.000 personas".

Qué dijo Feinmann sobre los audios de Karina Milei

La semana pasada, el juez Patricio Maraniello prohibió la difusión en medios de comunicación de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que hayan sido grabados en Casa Rosada. "En una reunión privada. No son audios que han encontrado en el teléfono, no son esos mensajes de voz que se suponía en algún momento. Esto, indudablemente, la han grabado en algún lugar, en una reunión con una o más personas, bajando una línea de cómo hay que trabajar en equipo", explicó Feinmann en su programa.