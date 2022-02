Fede Bal reveló que se tatuó a una conductora de El Trece: "Lo tengo"

Fede Bal lanzó una sorpresiva revelación en "100 argentinos dicen". El conductor confesó que se hizo un tatuaje de un famosa conductora de El Trece.

Fede Bal dio que hablar en los últimos días a partir de su protagonismo en "100 argentinos dicen", programa exitoso en el que tuvo la difícil tarea de reemplazar a Darío Barassi, presentador estrella. Curiosamente, el influencer reveló que se hizo un tatuaje de una conductora de El Trece.

Todo sucedió al momento de que una participante lució sus tatuajes en el programa de entretenimiento. Bal lo advirtió y le comentó: "Hola, Noe. ¡Qué buenos tatuajes!". Y luego, le preguntó: "¿Alguno de esos tatuajes tiene que ver con algo de un novio o algún ex?". La joven lo observó y reaccionó: "Ay, no, ¡por Dios! No, no estoy loca, ja".

Inmediatamente después, el hijo de Carmen Barbieri sonrió y reveló: "Yo tengo cosas que... son de algunas personas que pasaron por mi vida". Lo cierto es que el tatuaje al que se refiere es nada menos que el que se hizo de Laurita Fernández, expareja con la que estuvo entre 2016 y 2018 y que actualmente conduce en "Bienvenidos a Bordo" en reemplazo de Guido Kaczka.

Fede Bal se hizo un tatuaje inspirado en la boca de su ex, Laurita Fernández.

Tras el incómodo momento de Bal, la conversación volvió a estar centrada en la participante. "Bueno, vos tenés muchos, ja", le comentó el conductor. "Más o menos, quiero más", le contestó ella. Y luego le mostró un cactus que se hizo en el hombro derecho. "Me gusta el cactus. Te banco, Noe", concluyó el reemplazante de Barassi.

La picante revelación de Flor de la V sobre Fede Bal y Laurita Fernández

A través del programa Intrusos, por América TV, Flor de la V indicó: "Fede ahora anda por El Trece porque está grabando 100 argentinos dicen". Y enseguida alimentó la ansiedad de primicia de sus panelistas. "¿Vos sabés algo porque sos su amiga?", le retrucó Daniel Ambrosino. "Ahí hubo fuego", agregó Flor, ventilando una supuesta y posible reconciliación entre ambas figuras del espectáculo.

El reclamo de Fede Bal a Darío Barassi en El Trece

En su primer programa al frente de 100 argentinos dicen, Fede Bal se refirió al insoportable calor que está haciendo en diversas partes de la Argentina: "Tanto que hablamos de la playa, me dan unas ganas de irme un ratito. Un poquitito de sol... cansa el sol, pero si te ponés abajo de una sombrillita, hacés una escapadita...".

Luego, recordó que Barassi se encuentra en las hermosas playas de Cancún (México) disfrutando con su pareja y su hija. Y fue entonces cuando lanzó un comentario picante, aunque con un tono de broma, contra el conductor: "Ese Barassi debe estar disfrutando... lo queremos, pero un poco lo odiamos porque hace tanto calor, tanta cosa...".